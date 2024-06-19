歐國盃｜名將之後干斯卡奧助葡軍絕殺　馬天尼斯讚擁敏銳入球觸覺 (17:57)

葡萄牙今仗上半場久攻不下之餘，更被捷克於換邊後戰至61分鐘由中場盧卡斯普禾特一記冷箭得手先落後。不過及後攻勢更具威脅下終在69分鐘先由後備落場的前鋒迪亞高祖達，近射被捷克門將史坦尼克將皮球撲至隊友後衛羅賓夏蘭歷腳部後反彈入網扳平；再於補時兩分鐘由另一後備兵的法蘭斯高干斯卡奧藉敵衛夏蘭歷解圍失誤近門補射破網，助葡萄牙驚險地以2：1反勝捷克。

21歲的法蘭斯高干斯卡奧為名將之後，其父干斯卡奧曾在2000年歐國盃分組賽對德國隊連中三元，24年後其兒子亦於歐國盃攻入首個國家隊入球，成史上第二對父子在歐國盃都有入球，首對為意大利隊的基艾沙父子。

賽後馬天尼斯稱讚麾下展現出韌性，全場不斷嘗試製造入球機會，最終取得應有的回報，是屬於團隊的勝利。而他亦不忘盛讚反勝功臣干斯卡奧，「他以表現證明已準備好貢獻球隊，值得成為大軍的一員。他是天生的射手，在禁區內擁有敏銳的入球觸覺，正如他過去4個月在球會（波圖）所展示出來的表現」。

至於是役獲膺最佳球員的葡軍中場域天拿則表示：「在歐國盃不會有容易的賽事，我們此仗掌控了形勢，也製造了很多機會，雖然我們不完全滿意，但始終是今屆的首場賽事，最重要是球隊展現出來的鬥志，並最終把勝利拿下來。」

相關報道：歐國盃︱C朗創歷史首人亮相六屆歐國盃 葡萄牙絕殺反勝捷克 名將之後干斯卡奧建奇功

其他報道：港超︱東方與主教練盧比度續約3年 新季直入亞冠聯分組賽 8月16日抽籤

其他報道：游泳｜何詩蓓領銜港泳隊6女1男參戰巴黎奧運 歐鎧淳成五朝元老看齊黃金寶紀錄