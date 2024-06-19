游泳｜何詩蓓領銜港泳隊6女1男參戰巴黎奧運　歐鎧淳成五朝元老看齊黃金寶紀錄 (17:48)

港隊在巴黎奧運共得9張入場券，包括「女飛魚」何詩蓓的女子50米、100米、200米、400米自由泳及100米蛙泳、張心悅的女子200米背泳、何甄陶的男子50米自由泳，以及女子4×100米自由泳及混合泳兩項接力賽。

泳總今公布奧運初選名單，簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及歐鎧淳將以接力隊成員身分征奧，當中歐鎧淳自2008年北京奧運以16歲之齡首次亮相五環舞台，2012年倫敦奧運出戰100及200米背泳，2016年里約奧運更成為香港代表團開幕禮持旗手。歐鎧淳在上屆首次達A標直入東京奧運，今屆雖無緣個人項目，但最終仍獲選為接力代表，成為港隊的「五朝元老」，看齊單車隊「車神」黃金寶的紀錄。

至於22歲的簡綽桐將是首度征奧，她與歐鎧淳、「三朝元老」何詩蓓和鄭莉梅，皆是泳隊在今年2月在多哈長池世界賽拿下奧運席位的功臣。

另外，國家體育總局游泳中心日前公布18女、13男的巴黎奧運名單，由張雨霏、覃海洋、潘展樂等星將領銜泳隊，力爭衛冕的全紅嬋和「四朝元老」曹緣則領跳水隊出擊。

至於37歲的塞爾維亞籍網球星將佐高域，今亦落實出戰巴黎奧運，力爭生涯首金。這名24項大滿貫得主日前在法網因右膝內側半月板撕裂而退賽，但他在社交網表示手術後康復進度理想，會盡快重返賽場。

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