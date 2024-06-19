港超︱東方與主教練盧比度續約3年　新季直入亞冠聯分組賽　8月16日抽籤 (14:48)

前香港足球先生盧比度自2020年10月加入東方教練團，翌年7月「坐正」主教練，領軍86場勝52仗，勝率61%。近兩季都當選香港足球明星選舉最佳教練。今季帶領東方成為港超季軍及贏得香港足總盃，新一季將聯同港超冠軍理文出戰亞冠聯，在獲發參賽牌照隊數影響，亞洲足協官網顯示，原定參加外圍賽附加賽的東方，將直接晉身分組賽，其餘參賽球隊包括日職廣島三箭、韓職全北汽車，以及有港將梁諾恆在陣的中超淅江隊等，分組賽8月16日抽籤。

東方副主席游永強在贏得足總盃後表示，留住盧比度將是新季首要處理事項，這名47歲西班牙籍教頭，本月初曾客串港足助教助戰世界盃外圍賽主場對伊朗隊。對於獲得3年新約，Chino感謝管理層對他一直支持和信任，「過去3年我和球隊達成很多目標，證明我們正走在正確道路上。過去兩年我們贏得最佳青年球員，他們表現贏得大眾認同，這讓我充滿成功感。我相信過程，很高興能與球隊續約，未來希望與球隊繼續同行」。他又期待讓青年球員體驗亞冠聯，「我們可能遇上亞洲強隊，但結果不是最重要，重要的是如何讓對青年球員從對亞洲列強中體驗真正的職業足球，對他們會是非常好的體驗」。東方亦提及已跟多名球員續約，詳情容後公布。