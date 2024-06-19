歐國盃︱C朗創歷史首人亮相六屆歐國盃　葡萄牙絕殺反勝捷克　名將之後干斯卡奧建奇功 (05:02)

葡萄牙隊甫開賽已締造兩項紀錄，除了隊長C朗連續6屆歐國盃亮相，還有老將中堅比比以41歲零113天高齡，刷新歐國盃最年長球員上陣紀錄。葡萄牙今仗排出3中堅陣式，祖奧簡斯路與達洛治分任左右翼衛，中場未有起用純防中，由般奴費南迪斯與域天拿做攻守串連，拉菲爾利亞奧與貝拿度施華支援C朗攻堅。

賽事雨中舉行，C朗在7分鐘首次攻門，接應利亞奧傳中頭槌攻門頂斜。葡萄牙控球率曾高達77%，一度壓制捷克退守到後場，多次以兩邊高波傳中圖破密集。葡軍25分鐘快速反擊，般奴右路傳中但利亞奧入楔差一步鏟射未果；這名曼聯隊長31分鐘直線傳予C朗攻門，但被捷克門將史坦尼克擋出兼有越位。葡萄牙主導形勢圍攻，但未能對由韋斯咸守將湯馬士蘇錫克率領及囤兵禁區的捷克防線構成威脅。C朗在補時轉身抽射再被史坦尼克撲出，半場互交白卷，是今屆歐國盃首場上半場未有入球。

下半場雨勢加劇，C朗於57分鐘在禁區頂主射罰球，但欠角度被史坦尼克接實。葡軍久攻不下，61分鐘反被捷克打開紀錄，由中場盧卡斯普禾特遠射擦柱入網。落後的葡萄牙隨即換入迪亞高祖達加強攻力，並於8分鐘後扳平，史坦尼克未能接實紐奴文迪斯門前頭槌二傳，撲出不遠省中隊友羅賓夏蘭歷腳部入網擺烏龍。戰至85分鐘，C朗接應傳中頭槌頂向遠柱中楣，祖達門前補中，但C朗被指越位在先而判入球無效。補時2分鐘，葡軍由兩名剛後備入替的球員合作絕殺，柏度尼圖左路地波傳中，夏蘭歷未能解圍，被伏兵門前的21歲名將之後法蘭斯高干斯卡奧補射破網，亦是他首個國際賽入球，協助葡軍反勝2：1，下周日將鬥同樣首仗全取3分的土耳其隊。

歐國盃︱格魯吉亞取決賽周首球 失兩世界波不敵土耳其 皇馬新星古拿建功