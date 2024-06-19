明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐國盃︱格魯吉亞取決賽周首球　失兩世界波不敵土耳其　皇馬新星古拿建功 (02:05)

歐洲國家盃「新丁」格魯吉亞隊今晨（19日）出戰F組，縱一度攻入隊史首個歐國盃決賽周入球扳平，惟被土耳其隊射入兩個遠射世界波，以及補時門將棄關扳平不果再失一球，終負1：3無緣首輪取分。

賽事在多蒙特主場的恩杜拿公園球場舉行，賽前下起傾盆大雨令球場漏水，加上兩隊球迷爆發衝突，未開賽已令場內有混亂。格魯吉亞賽前奏國歌時，有現場土耳其球迷發出陣陣噓聲。

世界排名75的格魯吉亞隊由法國隊兼拜仁慕尼黑名宿沙洛領軍，透過附加賽決賽以互射12碼淘汰希臘隊，史上首次參與歐國盃決賽周。今仗由盛傳獲巴黎聖日耳門（PSG）垂青的意甲拿玻里球星翼鋒基華拉斯基利亞，聯同法甲梅斯前鋒米卡達捷攻堅，但這東歐小國甫開賽即受到世界排名40的土耳其隊高空轟炸，10分鐘先被中場卡恩阿耶漢遠射中柱彈出。格軍於1分鐘後還以顏色，中場美卡華比舒維利射門省中人改變方向，被門將梅特古諾克僅撲走；由意大利名宿蒙迪拿執教的土耳其，之後有效力祖雲達斯的19歲翼鋒基倫耶迪斯窄角度射門，被華倫西亞門將馬馬達舒維利接實。

受壓的格魯吉亞戰至25分鐘失守，被土耳其右閘梅迪穆度亞窩利世界波破網。土耳其2分鐘後曾由耶迪斯快速再下一城，但門前將球送入網窩前越位在先而無效。大難不死的格魯吉亞上半場有6次攻門，先有薛戴舒維利射門被古諾克撲出後，在32分鐘扳平，由米卡達捷接應右路傳中第一時間撞射破網，這名在法國出生的23歲前鋒為格魯吉亞取得歷來首個歐國盃決賽周入球，半場踢成1：1。

下半場土耳其續主攻，穆度亞後上入禁區撞射「撻Q」，以及隊長查漢奴古禁區頂直射罰球，都被馬馬達舒維利化解。戰至65分鐘土軍再入世界波，由艾達古拿冷箭掛網，領先2：1，這名皇家馬德里新星以19歲114天超越基斯坦奴朗拿度(C朗)於2004年的紀錄，成為歐國盃首戰即入球的最年輕球員。格魯吉亞多次快速兩翼側擊頗具威脅，69分鐘，上半場交出助攻的中場高祖拉舒維利突入禁區挑射中楣彈出。補時階段馬馬達舒維利棄關攻門不果後，結果被土耳其前鋒艾度路高奴反擊射入空門埋齋，終勝3：1，下周日將鬥葡萄牙隊；格魯吉亞則周六晚鬥捷克隊。

相關字詞﹕體育 歐國盃 歐洲國家盃 格魯吉亞 土耳其 基華拉斯基利亞 米卡達捷 梅迪穆度亞 基倫耶迪斯 查漢奴古 沙洛 編輯推介 馬馬達舒維利 艾達古拿

上 / 下一篇新聞