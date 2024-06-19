歐國盃︱格魯吉亞取決賽周首球　失兩世界波不敵土耳其　皇馬新星古拿建功 (02:05)

賽事在多蒙特主場的恩杜拿公園球場舉行，賽前下起傾盆大雨令球場漏水，加上兩隊球迷爆發衝突，未開賽已令場內有混亂。格魯吉亞賽前奏國歌時，有現場土耳其球迷發出陣陣噓聲。

世界排名75的格魯吉亞隊由法國隊兼拜仁慕尼黑名宿沙洛領軍，透過附加賽決賽以互射12碼淘汰希臘隊，史上首次參與歐國盃決賽周。今仗由盛傳獲巴黎聖日耳門（PSG）垂青的意甲拿玻里球星翼鋒基華拉斯基利亞，聯同法甲梅斯前鋒米卡達捷攻堅，但這東歐小國甫開賽即受到世界排名40的土耳其隊高空轟炸，10分鐘先被中場卡恩阿耶漢遠射中柱彈出。格軍於1分鐘後還以顏色，中場美卡華比舒維利射門省中人改變方向，被門將梅特古諾克僅撲走；由意大利名宿蒙迪拿執教的土耳其，之後有效力祖雲達斯的19歲翼鋒基倫耶迪斯窄角度射門，被華倫西亞門將馬馬達舒維利接實。

受壓的格魯吉亞戰至25分鐘失守，被土耳其右閘梅迪穆度亞窩利世界波破網。土耳其2分鐘後曾由耶迪斯快速再下一城，但門前將球送入網窩前越位在先而無效。大難不死的格魯吉亞上半場有6次攻門，先有薛戴舒維利射門被古諾克撲出後，在32分鐘扳平，由米卡達捷接應右路傳中第一時間撞射破網，這名在法國出生的23歲前鋒為格魯吉亞取得歷來首個歐國盃決賽周入球，半場踢成1：1。

下半場土耳其續主攻，穆度亞後上入禁區撞射「撻Q」，以及隊長查漢奴古禁區頂直射罰球，都被馬馬達舒維利化解。戰至65分鐘土軍再入世界波，由艾達古拿冷箭掛網，領先2：1，這名皇家馬德里新星以19歲114天超越基斯坦奴朗拿度(C朗)於2004年的紀錄，成為歐國盃首戰即入球的最年輕球員。格魯吉亞多次快速兩翼側擊頗具威脅，69分鐘，上半場交出助攻的中場高祖拉舒維利突入禁區挑射中楣彈出。補時階段馬馬達舒維利棄關攻門不果後，結果被土耳其前鋒艾度路高奴反擊射入空門埋齋，終勝3：1，下周日將鬥葡萄牙隊；格魯吉亞則周六晚鬥捷克隊。