歐國盃︱麥巴比毋須做鼻樑骨折手術　已歸隊法國將戴護面罩比賽　下輪大戰荷蘭上陣成謎 (16:59)

25歲的基利安麥巴比此役於85分鐘頭槌攻門時，面部撞向對方守將奇雲丹素膊頭後倒地，即時鼻腫血流如注，最終由前鋒基奧特入替。據報麥巴比隨即送院醫治，其間法國隊前「軍醫」拜安特告訴法國《隊報》，若麥巴比做手術便或需缺陣至少10天，甚至是更長的時間，暗示對方今屆歐國盃將或再不能上陣。

法國足總會長迪亞路其後派定心丸，向ESPN透露麥巴比不用做手術，法足總也證實他已歸隊和接受治療，將戴上護面罩比賽，而麥巴比賽後則在社交網發文自我調侃，問球迷「有甚麼關於面具的想法嗎？」不少網民隨即留言上載他多年前收到隊友送給他忍者龜面具的影片截圖等。

料麥巴比上述舉措已令法國主帥迪甘斯稍為安心，事實是後者賽後曾憂心忡忡地說：「明顯地，麥巴比在陣或缺陣，球隊的表現是截然不同的。我希望他能繼續比賽。」而此役獲選為最佳球員的中場尼高路簡迪賽後也承認，麥巴比的傷勢對更衣室氣氛造成一些影響，球隊上下都對此感到擔憂。此外，執教「高盧雄雞」達12年的迪甘斯此役收穫第100場勝仗，且帶領連續6屆大賽（世界盃及歐國盃）決賽周首仗都旗開得勝。

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