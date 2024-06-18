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NBA︱塞爾特人場數4：1氣走獨行俠　18奪總冠軍獨領風騷　謝倫布朗膺FMVP (15:56)

等了足足16年，「綠軍」波士頓塞爾特人終在今早（18日）NBA總決賽第5戰，完成贏得隊史第18座總冠軍獎盃壯舉。憑「雙探花」塔圖及謝倫布朗合轟52分，綠軍在主場TD花園球場大破達拉斯獨行俠106：88，總場數4：1正式封王，並力壓17次掄元的老牌球隊洛杉機湖人，成為目前NBA聯盟奪冠次數最多的球隊。

汲取對上一戰「落筆打三更」結果被獨行俠大勝38分扳回一城的教訓，塞爾特人今仗在主場甫開賽即全力箝制客軍2大當家球星盧卡當錫及艾榮，加上此仗綠軍5名正選球員中有4人得分上雙，籃板球方面亦以51：35壓制對手，至半場完結前佩利查特在半場線附近射入超遠3分後，綠軍已大幅領先獨行俠67：46。下半場塞爾特人未有放鬆，在取得全場最高31分的塔圖，以及今仗攻入21分的謝倫布朗帶領下，一直保持超過15分的領先優勢直至完場。

由常規賽勇奪聯盟排名第一，季後賽先後淘汰熱火、騎士及溜馬成為東岸冠軍，再在總決賽擊敗獨行俠登頂，塔圖及謝倫布朗2名波士頓雙子星堪稱居功至偉。難得一吐兩年前總決賽不敵金州勇士的烏氣，賽後激動痛哭並與隊友激情相擁的塔圖，直言可以NBA生涯的個人首冠，回應質疑他的人，「天呀，我們真的做到了！我們全隊都充滿韌力，過去幾年共同經歷了高低起跌，最後總算奪冠了！我倒想看看那些在外面說三道四的人，現在還會說甚麼？」

綠軍登頂另一功臣，總決賽5戰中交出場均20.8分、5.4個籃板及5次助攻，贏得總決賽最有價值球員（FMVP）的謝倫布朗，則特意鳴謝場上的好戰友塔圖：「FMVP並不屬於我個人，而是屬於教練馬蘇拿和所有隊友。我要感謝他們一直相信、支持我，更要特別感謝我的最佳拍檔塔圖，他一直都在我身旁齊齊奮戰，因此我希望可以和他一同分享這項殊榮。」

除「雙探花」塔圖及謝倫布朗外，塞爾特人今季羅致的波辛傑斯及賀利地皆為內外兼備，而且可幫助隊友拉開球場闊度的3分好手，並且分別在總決賽首戰及次仗大爆發成為綠軍贏波重要功臣。反觀獨行俠進攻方面高度倚賴雙子星盧卡當錫及艾榮，今仗當錫已交出28分及12籃板的「雙雙」成績，惟後者延續每次倒戈波士頓必定失準的「魔咒」，16投只得5中獲得15分，而PJ華盛頓、戴歷利維利、添夏達威等人又未能成為獨行俠的穩定得分點，導致最後在總決賽功敗垂成。不過遭主場球迷冷嘲熱諷的艾榮，仍表示對未來樂觀：「我們曾經差一點就登上山頂，最後失敗，就讓我們回到山腳重新開始。落敗不要緊，因為我們會繼續為爭奪總冠軍而戰。」

相關字詞﹕體育 波士頓 塞爾特人 總決賽 塔圖 謝倫布朗 編輯推介

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