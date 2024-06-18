歐國盃︱麥巴比助攻對手擺烏龍助法國小勝奧地利　惟單刀不入兼撞爆鼻傷出 (05:06)

法國今仗起用本月重返國家隊的防中尼高路簡迪，伙拍拉比奧特及基沙文串連中場，前場由隊長基利安麥巴比，與馬古斯杜林及奧士文尼迪比利組成三叉戟攻堅；奧地利大軍有13名德甲兵，包括隊長沙比薩與效力拜仁慕尼黑的干拉特賴馬等今仗6名中前場正選。

面對奧地利主帥蘭歷克的前場逼搶踢法，法國維持後場組織打快速反擊，麥巴比於8分鐘首次射門射近柱，被門將柏德烈彭斯撲出底線。頻頻上前助攻的法國左閘迪奧靴南迪斯，13分鐘半傳半射越門而過，5分鐘後基沙文在反擊射門被敵衛擋走。

奧地利於36分鐘有黃金機會，沙比薩禁區內接應傳中用腳二傳，無人看管的巴姆加特拿起腳但被門將邁治蘭快一步出迎化解，主球證未判角球卻判龍門球。大難不死的法國於兩分鐘後隨即打開紀錄，麥巴比在右路擺脫數人後底線傳中，奧地利守將禾巴用頭解圍誤擺烏龍入網。法國繼上屆歐國盃首仗首球同為對手烏龍球。麥巴比補時接應基沙文長傳突入禁區，但未能射門及扣過彭斯後被對方接實球，上半場領先1：0，雙方頭45分鐘各僅得1次射門中龍，奧地利半場完成多達19次搶截。

換邊後初段，基沙文頭部撞到場邊廣告板後「爆光」要紮紗布。麥巴比於54分鐘有黃金機會，但這名新一季加盟皇家馬德里的球星快放呈單刀，熨射卻射斜不入。奧地利59分鐘一口氣換入35歲老將射手阿拿奧杜域等3名球員，沙比薩之後殺入禁區跌倒，球證沒判12碼。法國之後主導進攻，迪奧靴南迪斯65分鐘左路傳中，基沙文門前飛身鏟射差一步得手。不過迪奧在79分鐘後場傳失球被打反擊，邁治蘭再次在巴姆加特拿起腳前出迎接實。麥巴比戰至84分鐘頭槌攻門時臉部撞向對方守將奇雲丹素膊頭後倒地，即時鼻腫血流如注，他被換出前因擅自返回場內倒地，被球證指拖延時間而罰黃牌。下半場有多名球員要治療，令補時長達9分鐘，法國終維持1：0勝局完場。

麥巴比近兩屆世界盃共入12球之多，但在兩屆歐國盃決賽周至今仍未開齋。法國下仗於周六大戰首仗同全取3分的荷蘭隊。

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