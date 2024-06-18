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歐國盃︱比利時爆冷1球負斯洛伐克　盧卡古「詐糊」梅開二度　杜古後場犯錯致失球 (02:05)

「歐洲紅魔」比利時隊今晨（18日）在歐洲國家盃E組，中鋒盧卡古上半場錯失3次黃金機會，以及下半場「食詐糊」梅開二度，加上翼鋒謝利美杜古在後場嚴重犯錯，爆冷以0：1不敵斯洛伐克隊，在首輪全失3分。

世界排名第3的比利時今仗中前場盡遣3名英超球星，由隊長奇雲迪布尼聯同李安度杜沙特及謝利美杜古，支援中鋒盧卡古攻堅，面對排48名、由隊長史堅尼亞及紐卡素門將杜巴夫卡率領防線的斯洛伐克隊，甫開賽盧卡古即錯失兩次機會，先是3分鐘在迪布尼撞射被擋後門前補射但射中杜巴夫卡，2分鐘後再接應杜古直線妙傳單刀未能攻門，結果比利時在7分鐘卻先失守。此前策動兩次快攻的杜古，在後場邊線欲過人失敗後推甩腳，令皮球彈入自家禁區被對手截到，前鋒保辛尼克隨即射門被門將卡斯迪爾斯撲出不遠後，被伏兵門前的30歲前鋒艾雲舒蘭斯補射得手，斯洛伐克意外地領先1：0，亦是這支東歐國家參加大賽以來最快入球。

20分鐘比利時再有黃金機會，杜巴夫卡被迪布尼逼搶在後場傳失球，但截球的杜沙特面對空門第一時間笠射卻高出。39分鐘，斯洛伐克打反擊，夏拉斯連禁區內無人看管下窩利被卡斯迪爾斯單手撲出。2分鐘後，盧卡古接應長傳再有單刀，但欲挑過杜巴夫卡時卻剔出界，比利時半場落後0：1。

換邊後杜沙特與杜古左右位換邊，攻勢隨即愈見「入肉」，盧卡古於54分鐘近射被擋出，1分鐘後這名歐國盃外圍賽神射手接應隊友二傳近射入網，但視像裁判（VAR）審視後指他越位在先改判無效。杜沙特58分鐘勁射再被杜巴夫卡化險為夷。斯洛伐克及後血肉長城，後衛大衛漢斯高在62分鐘護空門擋出約翰巴卡約高的射門。比利時尾段先後換入泰利文斯、奧賓達及盧克巴基奧，入替杜沙特、杜古及恩歷克卡拉斯高，上陣不久的奧賓達雖在86分鐘即助攻盧卡古撞射破網，但VAR覆核指奧賓達傳中前手球在先，使盧卡古「詐糊」梅開二度，最終比利時在E組首仗爆冷0：1負斯洛伐克，是後者歷來4次交手首勝，兼終止比利時近15場不敗走勢，令較早前羅馬尼亞隊3：0擊敗烏克蘭隊後暫成E組榜首。比利時下仗於下周日鬥羅馬尼亞。

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