歐國盃｜羅馬尼亞3：0挫烏克蘭先拔頭籌　相隔24年再嘗大賽勝果 (22:53)

此役是烏克蘭自2022年2月尾被俄羅斯侵略後，該國足球隊第5次在德國比賽，並在開賽後取得較多控球權，惟首個射門來自羅馬尼亞隊中場科連尼高文，卻未能考驗烏克蘭門將盧連，而其隊友箭頭多碧夫（前譯杜夫比克）其後則抽射高出。29分鐘，烏克蘭中堅米高拿馬特維恩高回傳盧連稍慢，迫使後者急於解圍，結果落在羅軍中場丹尼斯文腳下，他隨即橫傳予隊長中場史坦斯奧第一時間射入世界波打開紀錄。

烏克蘭其後有左翼梅迪歷積極策動攻勢卻無功而還，更在38分鐘差點再失1球，史坦斯奧開角球直接攻門笠過盧連中楣彈出，令大難不死的烏克蘭僅以1球落後半場。換邊後接戰至53分鐘，羅軍中場拉斯雲馬連建功拉開至2：0，加上丹尼斯文4分鐘後在禁區內橫傳前鋒丹尼斯達古斯近門撞入。烏克蘭其後雖調入34歲老將耶莫蘭高等3將卻無濟於事，最終以0：3敗陣。

羅馬尼亞報捷後，下輪將惡鬥勁旅比利時隊；烏克蘭則要轉戰斯洛伐克隊。

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