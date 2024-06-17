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籃球｜籃總簽約與品牌合作　完善香港籃球青訓系統培育新血 (19:55)

中國香港籃球總會今午（17日）在奧運大樓舉行「中國香港籃球代表隊獨家戰略合作夥伴簽約儀式」，宣布與運動品牌Under Armour（UA）及全球健身中心Anytime Fitness合作，為本地球員提供資源並完善青訓系統，以爭取奧運資格為長遠目標。

籃總與運動品牌合作，將其青訓系統UA NEXT引入香港，為本地三人及五人籃球培育新血，以出戰全青運、東亞青運、2025年全運會、2026年亞運、奧運資格賽等大型賽事為目標。新系統未來兩年將集中U16及U18梯隊並計劃舉辦夏季青年選拔賽，從中挑選有潛質的球員到內地或其他地區參與訓練，更有機會代表亞太區與美國隊伍比賽，拓闊視野。

籃總亦會拆分三人籃球及五人籃球的訓練，確保兩者均有完善的培訓體系及充足支援，更會以成立男、女子及青年職業隊參加FIBA三人籃球賽為目標，提升3×3港隊的競爭力。

梁嘉顯、徐遠征、陳欣汶及黃雅婷4名港將亦有到場分享近况，梁嘉顯在2019年投身職業球隊東方，他直言在香港缺乏資源和配套，以籃球為職業並不容易，但籃總這次與品牌合作，可令年輕一輩得到更多支援，避免因生計放棄打球。

至於女將陳欣汶今夏從以瑪利學院轉校至愛納大學（Iona University），成為本港征戰全美大學體育協會（NCAA）第1級女子籃球錦標賽首人。這名22歲港將透露曾收到3間大學招攬，但基於學業和籃球的考量才下此決定，「我喜歡愛納大學波蘭籍教練的風格，而且這邊能轉移逾九成的學分，我能升讀大學四年級，再升讀碩士」。愛納大學處於MAAC聯盟，陳欣汶期望領軍取得NCAA常規賽冠軍，並獲機會出戰「瘋狂3月」季後賽，與康涅狄格大學星將Paige Bueckers交手。

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