歐國盃｜英軍將帥大讚功臣比寧咸　修夫基信首擊遇困境有警惕作用 (18:01)

英格蘭隊今仗雖早在13分鐘便由祖迪比寧咸後上殺入禁區，接應隊友布卡約沙卡「省」中對手的一記傳中球，近門衝頂破網取得領先。不過「三獅軍團」其後不但未能拉開比數，更在下半場一度遭對手掌握主導權，結果球隊在有驚無險下以1：0小勝塞爾維亞，在C組旗開得勝暫居榜首。

賽後修夫基表示：「上半場我們控制了戰局，且不乏取得更多入球的機會，但下半場遇上的困境對球隊來說也是件好事，可在大賽的開端戒慎恐懼，對接下來的比賽有警惕作用。」而他又大讚功臣比寧咸為自己寫下里程碑，認為該入球的入楔時機非常好。而對下仗面對丹麥隊，修夫基認為這將是不同的課題，但強調希望麾下可踢出是役上半場的主宰力。

至於獲選此仗最佳球員的比寧咸則謂：「敵軍表現很頑強但我們賽前已做好充足準備，在場上的角色分工很清晰，相信未來有能力製造更多入球。」而他亦希望將過去一季在皇家馬德里所踢出的理想風格帶到國家隊之中，助球隊向冠軍目標邁進。

此仗除了末段頭槌中楣以外表現低沈的英軍隊長哈利卡尼，則承認此仗贏得艱辛，「對手在下半場的表現確實令我們幾乎失分，但慶幸最終可全取3分。在此我必須大讚比寧咸，他是一名不可思議的球員，在場上不論攻守及串連都做得很好」。

塞軍是役雖然失利，但射手杜辛華荷域認為球隊展現出競爭力，是時候將目光放在未來兩場分組賽；中場沙沙盧傑則滿意球隊下半場作出了很好的回應，即使輸了但仍值得為整體表現感自豪。

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