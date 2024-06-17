歐國盃｜比寧咸一槌定音　英格蘭首戰1球小勝塞爾維亞 (04:54)

英格蘭隊今屆賽事受制部分常規主力過去一季因傷患或狀態問題影響，主帥修夫基在大軍陣容中大刀闊斧放棄包括拉舒福特及哈利馬古尼等愛將。今仗「三獅軍團」亦有在決選名單中的左閘勞基梳爾康復後狀態不足缺陣，派出右閘捷比亞續串演該位置，聯同基爾獲加、史東斯及首次參與大賽的馬克古希組成4人防線。

採取主動的英格蘭開賽初段較為慢熱，不斷轉邊試探塞爾維亞的佈防。戰至13分鐘，翼鋒布卡約沙卡右路快放落底線右腳傳中，皮球「省」中對手後仍飛向禁區內，中場祖迪比寧咸隨即後上衝頂破網，首次攻門即取得入球。及至20分鐘，英軍中場阿歷山大阿諾特在後場控球失誤，被塞軍射手阿歷山大米祖域在禁區頂施冷箭僅僅斜出。5分鐘後，阿諾特在中路截走對手的長傳球後策動反擊，基爾獲加接應殺落底線右路傳中，但隊友未及上前令皮球橫過禁區錯失拉開機會。

在右路取得甜頭的英軍，其後不時由沙卡在邊線成功突破傳中，但前線隊友未及跟進下失諸交臂。塞軍於43分鐘有左翼衛菲臘高斯迪傷出，由菲臘馬丹奴域入替，半場亦維持一球交收。

換邊後塞爾維亞加強前場防守，並於59分鐘有米祖域在門前與敵軍守將捷比亞相撞後跌倒，但碰撞輕微下球證未有吹罰。反觀英格蘭形勢轉趨被動，直至末段才重掌主導，更於77分鐘有前鋒哈利卡尼取得是役他唯一埋門良機，但他接應剛後備落場的查洛保雲右路傳中球頭槌頂中楣。而未放棄的塞爾維亞於82分鐘有鈄將盧卡祖域左腳拗腰射門被「三獅」門將比克福特及時撲出底線。隨後修夫基於86分鐘收起功臣比寧咸，由效力曼聯的19歲小將高比文奴初登大賽舞台。結果雙方未添紀錄，英格蘭以1：0險勝塞爾維亞取得開門紅，藉同組另外一場較早前和波，暫列C組榜首，下輪將鬥丹麥隊，塞軍則遇斯洛文尼亞隊。

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