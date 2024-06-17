歐國盃｜艾歷臣走出上屆陰霾「士哥」未竟全功　丹麥首戰遭斯洛文尼亞逼和 (01:52)

丹麥隊中場基斯甸艾歷臣在上屆歐國盃首擊鬥芬蘭隊的比賽中途，突因心臟病發暈倒，經及時急救並送院醫治後逃過鬼門關，3年過後這名現效力曼聯的32歲球星已走過陰霾，安裝了心臟起搏器繼續馳騁綠茵場，相隔1100日後在此戰於中場搶起大旗；至於當日的急救英雄卡積亞，是役亦續以隊長身分在陣中擔正鎮守中路。

開賽初段斯洛文尼亞於16分鐘有前鋒班捷文施斯高的施射，取得今仗首個較具威脅埋門，但無功而還後不足1分鐘，丹麥即靠右翼衛阿歷山大巴亞於右路開界外球，鋒將雲特接應時第一時間後腳妙傳予入楔禁區的艾歷臣，後者凌空控前再隨即施射破網先開紀錄並領先半場，造就另一個勵志的「丹麥童話」。

下半場雙方戰况膠着，直至63分鐘才有丹麥前鋒海倫近門接應左翼衛域陀基斯甸臣的左路傳中後射門，被敵軍隊長的門將奧比歷救出。

及後斯洛文尼亞加強攻勢反佔上風，先有中場阿當施連於65分鐘在敵衛力迫下禁區內頭槌攻門斜出。74分鐘斯軍再有入球黃金機會，但前鋒史保拿近門接應傳中凌空撞射未能中門。不過戰至76分鐘前鋒施斯高攻門中柱後，球隊隨即在下一個攻勢藉角球攻勢，由左閘艾歷真沙在禁區頂遠射「省」中丹麥中場摩頓胡文特後改變方向入網，追平1：1。最終雙方各一言和。丹麥下輪將要大戰上屆亞軍英格蘭隊，斯洛文尼亞則要轉戰塞爾維亞隊。

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