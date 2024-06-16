歐國盃｜韋格賀斯後備建奇功助荷蘭反勝波蘭　下輪惡鬥法國 (22:52)

兩軍今屆歐國盃同受傷兵問題影響，荷蘭早前有中場主力法蘭基迪莊及古普美拿斯因傷退隊；波蘭亦有前鋒米利克同告傷退無緣決賽周，而陣中首席射手「羅拔仔」利雲度夫斯基亦有傷在身此戰僅列後備但未有落場。

甫開賽已主導形勢的荷蘭隊，僅兩分鐘便有前鋒加普左路窄角度施射左下路死角，但被波蘭隊門將施捷斯尼及時撲出。10分鐘，中場謝迪舒賀頓右路地波傳中予拍檔雷恩達斯，但他在12碼點附近快射柱邊出界。4分鐘後前鋒沙維西蒙斯遠射冷箭再次斜出。

攻勢欠奉的波蘭反而於16分鐘靠一次角球攻勢，由翼鋒施連斯基傳中予近柱入楔的前鋒阿當布沙，他擺脫敵衛後無人看管下頭槌頂遠柱入網，令球隊首次攻門便取得入球，領先1：0。

積極反撲的「橙軍」於20分鐘有隊長的後衛華迪爾雲迪積克接應西蒙斯的傳中，在人群中快射但再度被施捷斯尼化險為夷。兩分鐘後，西蒙斯在禁區內馬失前蹄下皮球落入隊友迪比腳下，他隨即勁射但楣頂高出。

直至29分鐘，荷蘭後衛尼敦阿基在前場截擊對手長傳後隨即短傳予加普，後者即推入中路遠射「省」中兩名敵衛下改變方向入網，助荷蘭扳平1：1。及後球隊續控制戰局，並多次製造具威脅埋門，包括加普在42分鐘近門撞射再度楣頂高出，以及完半場前補時最後一擊有迪比在禁區內臥射柱邊出界，雙方半場各一言和。

換邊後戰至55分鐘，迪比於後場妙傳直線予加普，但他再傳球予西蒙斯時球速過慢，令後者在敵衛趕及力迫下射俾無功而還。隨後波蘭換入則傷癒的主力前鋒施維達斯基入替表現平平的奧賓斯基提升攻力，形勢亦逆轉。58分鐘，效力阿仙奴的後衛積及基奧柯接應左路傳中於遠柱勁射，但被荷蘭門將維貝魯根撲出，及後施連斯基補射亦無果。

橙軍主帥朗奴高文其後換入唐耶爾馬倫及韋拿杜姆加強中場控制重奪主導權，同時釋放右閘杜費斯位置移前，並且兩度在右路殺入禁區窄角度埋門幾乎得手。久攻不下的荷蘭終在83分鐘，由後備落場不足兩分鐘的前鋒韋格賀斯，入楔禁區後接應尼敦阿基一記「省」中敵將的傳中球，近門左腳勁射破網，終球隊以2：1反勝波蘭，全取3分後，將於香港時間周六凌晨3時的D組次輪惡鬥法國隊，波蘭則於同晚凌晨零時面對奧地利隊。

值得一提的是，波蘭與荷蘭此戰在德國漢堡交手的賽前，有大量荷蘭球迷身穿橙衣在當地街頭遊行助威，雖然秩序大致良好，但據報有一人因攜帶鋤頭及燃燒彈，並拒絕警方要求放下相關危險品而發生衝突，被警員開槍擊傷腿部制服後送院治理，情况穩定。警方發言人其後發聲明指出，相信這宗個別事件與球賽本身無關。

相關報道：歐國盃｜史巴列堤批意大利踢得太舒服 迪拉富安迪促大捷狂牛「冷靜是力量」

相關報道：歐國盃｜意大利反勝阿爾巴尼亞 衛冕首擊響勝鼓 巴拉美23秒閃電建功寫新猷

相關報道：歐國盃｜西班牙3球破克羅地亞 法比安彭拿獻傳射 16歲耶馬爾破最年輕上陣紀錄