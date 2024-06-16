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排球｜中國女排3：0挫波蘭　世排聯香港站4戰全勝　李盈瑩稱靠團結取勝 (22:58)

一連6日的世界女排聯賽（VNL）香港站今（16日）假香港體育館煞科，中國女排星將朱婷續因傷缺陣，但「女長城」有4人得分上雙，並於10542人入場支持下，以直落3局勇挫波蘭隊，在香港站取得4戰全勝佳績。中國女排周四（20日）將轉戰VNL總決賽，並於8強鬥日本隊。

中國女排星級主攻手朱婷繼續因腰傷連續兩仗缺陣，球隊再用昨晚擊敗土耳其隊的陣容，續由吳夢潔頂上正選之位。不過，「女長城」此役一傳及攔網表現大有改善，首局在李盈瑩和吳夢潔左右開弓共得11分下，以25：23先拔頭籌。

中國女排隨後以25：15再下一城，第3局有隊長袁心玥在網前接連背飛快攻，其扣球得分率高達68.75%，同時兩度攔網和直接發球得分，取得全場最高的16分，加上李盈瑩、吳夢潔和王媛媛得分上雙，領軍以25：19奠勝，直落3局勝出，在香港站豪取4連勝。

此仗攻下14分的李盈瑩，賽後獲選為最受歡迎球員，她接受訪問時直言球隊準備充足，「我們從發球衝擊對方的一傳很成功，也針對對方做重點的盯防，部署成功下打得比較順利」。她笑言球隊較慢熱，但心態是致勝關鍵，「我們之前有輸的包袱，這4場比賽從零做起，每一場以衝擊者的姿態去併，沒想結果並完全投入到比賽當中，心無雜念。昨天的比賽大家也看到，我們依靠團結和凝聚力取勝，這一點是球隊當下的最重要的」。

VNL總決賽將於本月20至23日假泰國上演，今季排名頭7位與東道主泰國隊將角逐冠軍。中國女排在首日的8強先鬥日本隊，若晉級將鬥巴西和泰國隊的勝方。李盈瑩直言，中國女排對任何對手都有機會取勝：「我們對每一個對手都有取勝的希望，在過程中用實力去說話吧，希望球隊在總決實打出應有水平，盡情發揮自我」。

至於升上世界排名第一的巴西隊，在香港站煞科戰憑羅莎瑪莉亞攻下全場最高的14分，以直落3局（25：14、25：14、25：19）力克土耳其隊，「森巴軍團」在總決賽8強鬥泰國隊，後者在香港站最後一場以0：3負德國隊。

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