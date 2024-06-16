游泳｜歐鎧淳衝擊100背A標失利　無緣巴奧個人賽　賽後哭訴已付出所有 (19:51)

歐鎧淳在100背初賽游出1分01.46秒，決賽游出1分01.00秒奪冠，但未能達到巴黎奧運A標（59.99秒），無緣今屆個人項目。她在賽後接受訪問時坦承，過去一年多隻身赴澳洲集訓，為了游入59.99秒已付出所有，「我像沒有生活、只有訓練，但如果可以重來，我也會這樣做。游不到或是能力有限，就是很純粹的失望」。

作為港隊奧運「四朝元老」，32歲的她不諱言爭取第5次出戰奧運的過程最為困難，尤其年齡也是一大影響，「我感受到那分別，我一直以來這麼多努力去訓練和準備，但付出和收穫是愈來愈不成正比的，但這些是我控制不到的」，但她也感恩自己仍有力追夢，也感激身邊人一直以來的支持。

歐鎧淳即使無緣巴黎奧運個人項目，但仍有機會透過選拔出戰4×100米混合接力賽，「上屆（東京奧運）閉門，如果今次是我最後一次參加奧運，起碼有觀眾和最重要的是氣氛」，她透露在澳洲的教練亦會來港陪練，助她準備最後一屆奧運。

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