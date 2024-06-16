歐國盃｜史巴列堤批意大利踢得太舒服　迪拉富安迪促大捷狂牛「冷靜是力量」 (17:33)

意大利隊開賽23秒便失守卻未亂陣腳，於11和16分鐘連入兩球反超前被視為B組最弱的阿爾巴尼亞隊，惟往後未乘勝追擊，改為專注控球在腳，結果全場控球率達69%，但17次攻門僅5次中框，賽後隊員被教練史巴列堤批評道：「己隊此役只有在控球方面表現出色。你有時想舒服地比賽是件易事，不過若想爭取入球，就得更富侵略性、更飢餓和嘗試更多攻門。我們這仗行軍緩慢，下仗對手西班牙隊卻是施壓能手。」阿軍的巴西隊名宿教頭施雲奴則說：「我軍只能短時間領前，但維持這優勢始終並非易事。我為賽果失望，尾段未能追和令人遺憾。」

另外，西班牙主帥迪拉富安迪拒為以3球淨勝世界盃季軍克羅地亞隊而興奮，更叮囑麾下道：「球員了解祖國正熱烈歡騰，但我給他們的訊息是，必須保持專業和冷靜，冷靜才是力量。己隊距離目標仍有漫漫長路，現在要腳踏實地，為大戰意大利做好準備。」他又大讚16歲翼鋒耶馬爾道：「他的表現令每個人印象深刻，而且每天都在進步。他將可成為卓爾不凡的球員。」至於克羅地亞教頭戴歷則為出師不利致歉，「球隊表現糟糕和侵略性不足。我希望這不濟演出只屬這天的事情」。「格仔兵」將在周三晚次輪對阿爾巴尼亞。

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