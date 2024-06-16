明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐國盃｜意大利反勝阿爾巴尼亞　衛冕首擊響勝鼓　巴拉美23秒閃電建功寫新猷 (04:58)

衛冕之師意大利隊今晨（16日）在歐洲國家盃B組登場對陣第2次亮相決賽周的阿爾巴尼亞隊，縱開賽23秒被敵軍攻入歐國盃史上最快入球、閃電失守；惟落後未久即憑國際米蘭雙將巴斯東尼和尼高路巴列拿建功，有驚無險以2：1反勝，衛冕首擊凱奏。

意軍本仗有近兩場熱身賽休戰的巴列拿復任正選，與阿仙奴球星佐真奴坐鎮中場。由巴西名宿施雲奴領軍的阿爾巴尼亞隊，26人大軍中多達10名球員效力於意大利聯賽，正選包括阿特蘭大後衛迪占士堤等5名意甲兵，並藉意軍左閘費達歷高迪馬高因擲界外球回禁區內，變成「助攻」阿爾巴尼亞「10號仔」中場尼迪美巴拉美窄位勁射得手，以23秒改寫歐國盃史上最快入球紀錄。

不過，意軍落後的局面為時不長，失波罪人迪馬高於11分鐘將功補過，與羅倫素柏歷堅尼的短角球配合，造就中堅巴斯東尼遠柱跳頂得手扳平；16分鐘更有巴列拿乘對手解圍不遠，在禁區外勁射破網反超前。意軍站穩陣腳後掌控大局，控球率達七成，中場大衛法迪斯和射手施卡馬卡各有拉開比數機會，均被敵軍史達高沙勇救瓦解，半場領先2：1。

意軍下半場面對阿爾巴尼亞隊嚴密防守，戰况甚為膠着。縱使阿軍及後獲得更多控球權，仍未能製造具威脅埋門。意軍77分鐘收起疑拉傷的翼鋒費達歷高基艾沙和柏歷堅尼，留力周五硬撼西班牙隊的大戰。兩軍下半場終無再添紀錄，意大利隊有驚無險拿下B組首勝，得失球差不及較早前3：0大勝克羅地亞的西班牙隊，暫居次席。

相關報道：歐國盃｜西班牙3球破克羅地亞　法比安彭拿獻傳射　16歲耶馬爾破最年輕上陣紀錄

相關報道：歐國盃｜兩將國際賽首建功　瑞士3：1力克匈牙利旗開得勝

相關字詞﹕體育 歐國盃 意大利 尼高路巴列拿 巴斯東尼 阿爾巴尼亞 尼迪美巴拉美 編輯推介

上 / 下一篇新聞