歐國盃｜意大利反勝阿爾巴尼亞　衛冕首擊響勝鼓　巴拉美22秒閃電建功寫新猷 (04:58)

意軍本仗有近兩場熱身賽休戰的巴列拿復任正選，與阿仙奴球星佐真奴坐鎮中場。由巴西名宿施雲奴領軍的阿爾巴尼亞隊，26人大軍中多達10名球員效力於意大利聯賽，正選包括阿特蘭大後衛迪占士堤等5名意甲兵。

意大利隊開賽未久遭逢打擊，後衛費達歷高迪馬高掟界外球乏力，阿軍中場尼迪美巴拉美禁區內截球並勁射得手，以22秒改寫歐國盃史上最快入球紀錄。

不過，意軍落後的局面為時不長，失波罪人迪馬高於11分鐘將功補過，與羅倫素柏歷堅尼的短角球配合，造就中堅巴斯東尼遠柱跳頂得手扳平；16分鐘更有巴列拿乘對手解圍不遠，在禁區外勁射破網反超前。意軍站穩陣腳後掌控大局，控球率達七成，中場大衛法迪斯和射手施卡馬卡各有拉開比數機會，均被敵軍史達高沙勇救瓦解，半場領先2：1。

意軍下半場面對阿爾巴尼亞隊嚴密防守，戰况甚為膠着。縱使阿軍及後獲得更多控球權，仍未能製造具威脅埋門。意軍77分鐘收起疑拉傷的翼鋒費達歷高基艾沙和柏歷堅尼，留力周五硬撼西班牙隊的大戰。兩軍下半場終無再添紀錄，意大利隊有驚無險拿下B組首勝，得失球差不及較早前3：0大勝克羅地亞的西班牙隊，暫居次席。

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