歐國盃｜西班牙3球破克羅地亞　法比安彭拿獻傳射　16歲耶馬爾破最年輕上陣紀錄 (01:57)

兩隊星級中場比拚成為本仗焦點，西班牙隊由曼城防中洛迪卡斯簡迪領銜，配合巴塞隆拿球星柏迪和巴黎聖日耳門的法比安彭拿；洛迪的「藍月」隊友加華度爾及高華錫均為克羅地亞隊掛帥，後者與效力皇家馬德里的38歲隊長莫迪歷及艾納斯的波索域組成黃金中場線。

擅於後場組織的兩軍，甫開賽合演陣地戰。耶馬爾7分鐘橫傳予艾華路莫拉達，後者20多碼左腳施射被「格仔軍」門將利華高域接實。雙方拉鋸一輪後，狂牛兵團29分鐘憑莫拉達接應法比安彭拿妙傳，單刀射破利華高域十指關領先；法比安彭拿3分鐘再顯功架，禁區內連過兩人，再起腳「省」中敵軍後衛蘇達路改變方向彈入，4分鐘內確立兩球優勢。

受挫的克軍隨即有反撲機會，波索域33分鐘禁區頂燙射被西班牙隊門將烏尼西蒙撲出不遠，翼鋒路夫路馬查衝前補射卻中網側。40分鐘，馬查於右路傳中，「帶刀侍衛」加華度爾凌空起腳掠門而過，中鋒布迪馬搶點亦只差一步。錯失入球機會下，克羅地亞隊終再被接應耶馬爾傳中的丹尼爾卡華積攻破防線，半場0：3落後。

耶馬爾換邊後更有入球機會，52分鐘接應巴塞隊友柏迪傳送，惟半單刀走射被利華高域擋出。克軍56分鐘亦有黃金機會，右閘史坦尼錫禁區近射被敵軍左閘古古列拿門前救駕。格仔軍眼見大勢已去，於65分鐘收起雙星莫迪歷和高華錫留力下仗對阿爾巴尼亞隊。該隊78分鐘把握烏尼西蒙後場失誤，逼使洛迪禁區內踢跌後備上陣的般奴柏高域，博得12碼；柏高域親自操刀被撲後，接應另一後備老將比列錫傳中補中，惟球證經視像裁判（VAR）覆核後，指比列錫偷步闖入禁區，入球無效並依例不予重射。西班牙隊終保住清白之身，在B組先聲奪人。

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