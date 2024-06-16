歐國盃｜西班牙3球破克羅地亞　法比安彭拿獻傳射　16歲耶馬爾破最年輕上陣紀錄 (01:57)

西班牙隊今晨（16日）在歐洲國家盃藉中場法比安彭拿傳射居功，上半場已遙遙領先3球下，終維持以3：0大勝克羅地亞隊，在「死亡B組」取得好開局。「狂牛兵團」新星耶馬爾此戰擔正右翼，以16歲338日之齡打破波蘭隊中場高洛斯基上屆締造的歐國盃決賽周最年輕上陣紀錄，而他今仗亦交出一記助攻。
兩隊星級中場比拚成為本仗焦點，西班牙隊由曼城防中洛迪卡斯簡迪領銜，配合巴塞隆拿球星柏迪和巴黎聖日耳門的法比安彭拿；洛迪的「藍月」隊友加華度爾及高華錫均為克羅地亞隊掛帥，後者與效力皇家馬德里的38歲隊長莫迪歷及艾納斯的波索域組成黃金中場線。
擅於後場組織的兩軍，甫開賽合演陣地戰。耶馬爾7分鐘橫傳予艾華路莫拉達，後者20多碼左腳施射被「格仔軍」門將利華高域接實。雙方拉鋸一輪後，狂牛兵團29分鐘憑莫拉達接應法比安彭拿妙傳，單刀射破利華高域十指關領先；法比安彭拿3分鐘再顯功架，禁區內連過兩人，再起腳「省」中敵軍後衛蘇達路改變方向彈入，4分鐘內確立兩球優勢。
受挫的克軍隨即有反撲機會，波索域33分鐘禁區頂燙射被西班牙隊門將烏尼西蒙撲出不遠，翼鋒路夫路馬查衝前補射卻中網側。40分鐘，馬查於右路傳中，「帶刀侍衛」加華度爾凌空起腳掠門而過，中鋒布迪馬搶點亦只差一步。錯失入球機會下，克羅地亞隊終再被接應耶馬爾傳中的丹尼爾卡華積攻破防線，半場0：3落後。
耶馬爾換邊後更有入球機會，52分鐘接應巴塞隊友柏迪傳送，惟半單刀走射被利華高域擋出。克軍56分鐘亦有黃金機會，右閘史坦尼錫禁區近射被敵軍左閘古古列拿門前救駕。格仔軍眼見大勢已去，於65分鐘收起雙星莫迪歷和高華錫留力下仗對阿爾巴尼亞隊。該隊78分鐘把握烏尼西蒙後場失誤，逼使洛迪禁區內踢跌後備上陣的般奴柏高域，博得12碼；柏高域親自操刀被撲後，接應另一後備老將比列錫傳中補中，惟球證經視像裁判（VAR）覆核後，指比列錫偷步闖入禁區，入球無效並依例不予重射。西班牙隊終保住清白之身，在B組先聲奪人。