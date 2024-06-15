歐國盃｜兩將國際賽首建功　瑞士3：1力克匈牙利旗開得勝 (22:55)

自2022年起擔任匈牙利隊長的蘇保斯拉爾，此戰續肩負重任，以23歲之齡成為歐國盃史上最年輕的隊長，與般尼茅夫翼衛米盧斯卡基斯、RB萊比錫後衛韋利柯賓等攜手抗敵。瑞士隊的隊長則是德甲利華古遜中場格列沙加，後防主力包括兩名英超中堅文路爾艾簡治及法比安舒哈，以及國際米蘭門將恩尼森馬。

匈牙利隊開賽早段嘗試以反擊以攻代守，惟12分鐘被瑞士隊中場阿比舒亞直線撕破防線，僅第2次國際賽上陣的前鋒杜亞入楔單刀輕鬆射入，旁證原示意越位在先，但經視像裁判（VAR）覆核後改判入球有效。「十字軍團」取得領先後，形勢亦漸顯上風；阿比舒亞完半場前再交出貢獻，於禁區外燙射得手，協助球隊半場領先2：0。

匈牙利隊換邊後由翼衛保拉入替中堅阿當蘭治，惟保持3後衛陣式。該隊射手班拿巴斯華加在60分鐘起，兩分鐘內錯失兩次入球機會；先乘對手後衛列卡度洛迪古斯跌倒後，單刀起腳高出；及後再接應中場路蘭沙拉爾傳中頭槌頂斜。不過，這名應屆匈牙利聯賽神射手終在66分鐘接應蘇保斯拉爾傳中，擺脫阿比舒亞臥身頂入扳回一城。不過，瑞士隊補時3分鐘再憑對手後衛柯賓頭槌回傳失誤，由後備入替的前鋒比列安保路輕鬆射入取得「保險球」，鎖定3：1勝局，近3次與匈牙利隊交手均挫對方。

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