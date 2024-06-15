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羽毛球︱鄧謝配澳洲賽混雙4強負國家隊　雙楊配女雙同階段止步仍寫歷史 (21:20)

澳洲羽毛球公開賽今（15日）於悉尼續演，港將鄧俊文／謝影雪在混雙4強以直落兩局不敵國家隊的郭新娃／陳芳卉，無緣決賽；而負傷上陣的楊霈霖，與拍檔楊雅婷雖在女雙4強以1：2負馬來西亞隊組合，但仍寫下「雙楊配」合作以來最佳世巡賽成績。

身為2號種子的鄧俊文／謝影雪，在混雙4強面對國家隊新組合郭新娃／陳芳卉，後者上月首次搭檔就在泰國公開賽奪冠。「鄧謝配」此役首局一度領先18：14，但隨後連失5分，以19：21先失一局。二人在次局中段連得7分，曾領先14：9，但國家隊後來居上，陳芳卉在「刁時」階段更憑擦網的幸運球成功得分，結果港隊以20：22飲恨。

女雙方面，以頭號種子出賽的楊雅婷／楊霈霖，在4強面對經驗豐富的馬來西亞隊的賴沛君／林秋仙。楊霈霖因右腳兩條韌帶斷裂而影響移動，首局先輸13：21，「雙楊配」次局扳平21：18，但二人在決勝局再輸14：21，奮戰1小時20分鐘下以局數1：2飲恨，無緣決賽，但仍寫下合作以來的世巡賽最佳成績。

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