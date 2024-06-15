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NBA總決賽︱獨行俠主場狂數塞爾特人　場數追成1：3　添夏達威末節5記三分寫歷史 (20:00)

達拉斯獨行俠今（15日）於NBA總決賽第4仗背水一戰下，除了兩大球星盧卡當錫及艾榮合力取下50分，更有添夏達威在末節射入5記三分球，終在主場以122：84狂數波士頓塞爾特人，寫下NBA史上第3大總決賽分差紀錄，並於7場4勝制下場數追成1：3，延續爭冠希望。

獨行俠在今屆總決賽頭兩場作客不敵塞爾特人後，日前重返主場的美國航空中心球場再度吞敗，場數落後0：3下，今續於主場交手已無退路。球隊是役首節中段起拉開比數，戰畢半場已領先61：35。得勢不饒人的主隊在下半場繼續手感火熱進一步擴大領先優勢，其中在此前3仗僅上陣兩場兼零得分的名將之後添夏達威，在第4節射入5記三分球獨取15分，成為繼雷阿倫及史堤芬居里之後，史上第3人能在末節至少射入5記三分。結果全隊命中率逾五成的獨行俠，以122：84大勝塞爾特人場數追成1：3，同時是艾榮倒戈「綠軍」14次以來首勝。

值得一提的是，這仗38分的差距更成為NBA史上第3大總決賽分差紀錄，僅次於芝加哥公牛於1998年以96：54（分差42）勝猶他爵士，以及塞爾特人於2008年以131：92（分差39）勝洛杉磯湖人。

賽後獨行俠主帥傑特表示：「球隊及時回勇的理由很簡單，因大家都能拋開過去，不沉淪在失敗之中，我們不是受重傷開了刀的病人，我們已準備好繼續作戰。對手已準備好『關門』並慶祝了，這一點我們很清楚，也知道『關門』絕不容易，此仗己隊亦成功阻止了它發生。」而是役攻入29分的當錫亦言：「沒任何事改變，正如我在展開總決賽前所說，這是7場4勝的系列賽，未到最後我們絕不輕言放棄。」

至於綠軍今仗3大主將塔圖、謝倫布朗及賀利地合力僅入35分，賀利地亦不諱言此戰在心理上難免有影響，「在總決賽成功橫掃對手封王是非常難的事，當幻想這有機會發生時，反而難以在場上得心應手」。 戰畢今仗後，雙方將於香港時間下周二早上回到塞爾特人主場TD花園球場續戰。

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