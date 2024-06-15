歐國盃︱拿高斯文讚德軍踏出美好第一步　奇勒籲球迷續為蘇格蘭打氣 (17:00)

德國隊今仗以壓倒性優勢擊倒蘇格蘭隊，將帥賽後均表滿意，拿高斯文表示：「己隊踏出了非常美好的第一步，這對我們很重要，可以此為基石爭取在主場取得佳績。我們這仗沒有給予對手任何成功組織的機會，這展示了我們的防守表現及飢渴感。」

是役傳射居功的德軍前鋒夏維斯則謂：「當我們贏到5：1時，我清晰知道這只是一切的開始而已。不過這一仗我們展現出質素，證明己隊已準備好在這種大賽中對抗所有球隊。」而獲選為今仗最佳球員的另一功臣穆斯亞拿，亦樂見全隊此仗能量十足，「輕鬆地贏下這仗對我們是好兆頭，可拿着優勢進入下一場硬仗」。

反觀蘇格蘭隊吞下雙方交手最大敗仗後，隊長安德魯羅拔臣直言感非常失望，「這是糟糕的一天，在揭幕戰面對東道主以這賽果結束，令人難以接受」。而蘇軍主帥奇勒則希望球迷可繼續為他們打氣，「這一仗不能反映己隊的實力，我們絕對可以做得更好，首要是忘掉過去展望未來」。

兩軍戰畢A組首輪後，德國將在香港時間本周四凌晨零時的次輪賽事轉戰匈牙利隊，而蘇格蘭則在同日凌晨3時面對瑞士隊。

歐國盃︱評述員劉舜文再訪德國直擊逾一周 為德國足球學德文10年

歐國盃︱德國揭幕戰5：1大勝10人蘇格蘭 兩新星華迪斯穆斯亞拿各建一功