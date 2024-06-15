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即時體育

歐國盃︱評述員劉舜文再訪德國直擊逾一周　為德國足球學德文10年 (15:41)

「歐洲國家盃Yeah Yeah Yeah」，為今屆歐國盃自創主題曲的評述員劉舜文，現已身在主辦國德國直擊賽事逾一星期。出發前找來這名德甲專家分享對德國情懷，如何促使他學德文足足10年。

劉舜文今屆歐國盃為Now TV擔任評述員，已第8次到德國的他，今次在11日內會到5個城市，包括慕尼黑、杜塞爾多夫、多蒙特、科隆以及其愛隊史浩克04所在的蓋爾森基興，直擊比賽日場內外氣氛，並介紹比賽球場及當地景點等在賽前播放。舜文形容與德國情意結像細水長流，入行足球評述員首個接觸聯賽就是德甲，首次旅遊德國即迷上當地風土人情，稱即使多次去過慕尼黑市政廳至今仍會「嘩一聲」，亦極度喜愛德國咸豬手及德國腸等美食，惟最着迷還是德國球迷對足球熱情遠超想像。

劉舜文2011年到德國採訪後，為了可以與德國人簡單溝通，以及幫助了解評述德國足球的資料，自此開始學德文，一學就學了10年，「《踢球者》和《圖片報》等全是德文，最低限度睇到標題和知道大概內容，已對搜集賽事資料幫到好多。當年一邊評述工作，每星期抽一日學德文3小時，最後通過4次考試考到B2程度，現在可簡單德文對話，後因程度太難而無再學」。

舜文舉例今屆歐國盃在比賽直播昤，隨時可聽到現場球迷高呼「Tor」或「Auf geht's」，代表入球和加油，「若聽到球迷唱Auf geht's Deutschland schieß ein Tor schieß ein Tor，意指德國加油入一球、入一球」。他認為比英文多4個字母的德文最難在聆聽和文法複雜，「有好多地區口音，有時德國人都未必輕易聽得到本地人講乜；文法亦較複雜，同一名詞如The都會分男、女性及中性3個版本，尾音和牽涉結構都不同；數字亦不會順序，如51367，德文是1和50千、300再加7和60，聽落成件事好痴線。所以要學最好趁年輕下苦功，或嘗試到當地生活一年半載應用」。

舜文將於最後一輪分組賽返回香港接力評述，包括參與A組德國對瑞士隊。他認為愛隊德國今屆結構平均，涵蓋老中青三代球員，盼重振雄風一掃近兩屆世界盃分組賽止步的陰霾，「首名出線應該無問題，希望至少入到4強，個人願望當然是冠軍，在熟悉的球場比賽也很關鍵。今屆多隊熱門實力相若，相信是形勢幾混亂一屆，取決臨場發揮」。他對兩名21歲新星科利安華迪斯及穆斯亞拿寄予厚望，他們在揭幕戰亦不負眾望各入一球，助德國5：1大炒蘇格蘭隊。

簡單德語（足球篇）

德文　發音　意思

Guten Tag　Good-Tan-Tak　你好

Guten Abend　Good-Tan-丫笨　晚安

Danke　丹Ka　多謝

Tor　拖（需拉長發音）　Goal

Elfmeter 　Elf-Meter　11米／12碼

Abseits　鴨（高音）嘥　Offside

Auf geht's 　R-Fu-Gees　Let's go／Come on

Auf geht's Deutschland　R-Fu-Gees Doy-Sch-Land　加油德國

歐國盃周末直播賽程

比賽　時間組別    賽事    直播頻道

6月15日（六）

晚上21：00　A    匈牙利vs.瑞士    now618／Viu TV99台

6月16日（日）

凌晨00：00　B    西班牙vs.克羅地亞        now618／688台

深夜03：00　B    意大利vs.阿爾巴尼亞    now618台

6月17日（日）

晚上21：00　D    波蘭vs.荷蘭    now618／Viu TV99台

6月18日（一）

凌晨00：00　C    斯洛文尼亞vs.丹麥    now618／688台

深夜03：00　C    塞爾維亞vs.英格蘭    now618台

歐國盃︱德國揭幕戰5：1大勝10人蘇格蘭　兩新星華迪斯穆斯亞拿各建一功

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