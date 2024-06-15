歐國盃︱德國揭幕戰5：1大勝10人蘇格蘭　兩新星華迪斯穆斯亞拿各建一功 (04:56)

賽前舉行開幕禮後，德國名宿奇連士文聯同今年1月離世的已故傳奇碧根鮑華遺孀等人一同手持歐國盃獎盃入場；另邊廂，曼聯的蘇格蘭籍傳奇教頭費格遜，賽前現身慕尼黑大街用膳時被球迷「野生捕獲」合照，並入場後與另一「紅魔」前帥摩連奴一起觀賽。

德國隊正選有隊長根度簡、中場卻奧斯及門將紐亞等經驗球員，兩名21歲新星穆斯亞拿與今季德甲最佳球員科利安華迪斯，支援單箭頭夏維斯攻堅；蘇格蘭隊則有隊長安德魯羅拔臣、麥湯米尼及約翰麥甘尼等英超戰將。

賽事在拜仁慕尼黑主場安聯球場舉行，如賽前預期形成攻防戰，德國開賽55秒即有攻門，華迪斯接應中堅魯迪格長傳攻門被擋兼越位在先，不過這名應屆德甲冠軍的利華古遜中場仍於10分鐘打開紀錄，卻奧斯長傳予右閘甘美治，後者傳中予無人看管的華迪斯撞射中柱入網，攻入今屆歐國盃首個入球。9分鐘後德國再下一城，根度簡妙傳予夏維斯突破越位，後者再橫傳給穆斯亞拿右腳抽射破網。這名拜仁慕尼黑小將24分鐘被夾擊跌倒在禁區內，球證起初判12碼，經視像裁判（VAR）覆核改判禁區外底線前罰球，夏維斯主射被敵衛用腳擋到再被門將堅恩接實。德國頻頻兩側進攻撕破蘇格蘭防線，完半場前根度簡接應傳中頭槌被堅恩撲出，前者欲補射時被對手踢中，球證翻看VAR後改判12碼，並向雙腳攔截的中堅樸迪斯出示紅牌驅逐離場，夏維斯操刀中鵠，德國上半場遙遙領先3：0，控球率高達70%，反觀蘇格蘭半場零攻門。

踢少一人的蘇格蘭下半場換走前鋒卓亞當斯，換入後衛格蘭漢尼，以無鋒陣退守續戰；魯迪格遠射及華迪斯近門射高未能再下一城後，德國63分鐘收起夏維斯及華迪斯，後備入替的前鋒富克洛於68分鐘勁射破網，這名步大力雄的多蒙特射手雖在75分鐘再射入網但越位在先無效。蘇格蘭於87分鐘才有首次攻勢即轉化成入球，左路罰球斬入禁區混戰中魯迪格誤擺烏龍頂入網，不過主隊另一後備上陣的中場安利簡恩補時再埋齋，「日耳曼軍團」終大勝5：1先拔頭籌。A組另一場匈牙利對瑞士隊今晚9時舉行。