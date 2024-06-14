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排球｜郎平現身撐場　中國女排世聯克德國慶奪奧運資格　龔翔宇認奧運周期歷盡高低 (22:22)

世界女排聯賽（VNL）香港站今日（14日）假香港體育館續演第4日賽事，已提前鎖定巴黎奧運資格的中國女排，有10,192人入場、包括國家隊前主帥「鐵榔頭」郎平支持下，星級主攻手朱婷等4人得分上雙，領軍尾場以局數3：0力克德國隊。

VNL本周在香港和福岡分途上演第3輪賽事，巴黎奧運排球資格亦於賽事結束翌日截標。受惠於主要競爭對手荷蘭及日本隊昨分別不敵美國和加拿大隊，輪空的「女長城」中國女排在世界排名得以反超日本隊，重奪亞洲第1之位，並且擴大與荷蘭和加拿大隊之間的優勢，提早肯定出線巴黎奧運，連續11屆征奧。

即使中國女排已篤定取得奧運入場券，但此役仍精銳盡出，派出袁心玥、朱婷、刁琳宇、龔翔宇、王媛媛及李盈瑩正選上陣。兩隊初段鬥得緊湊，當「女長城」落後10：11時，朱婷在網前連番重扣得手，領軍打出一波6：0攻勢反超。此局袁心玥獨得7分，朱婷和李盈瑩各取5分，以25：18先拔頭籌。

中國隊隨後再贏兩25：17、25：18，隊長袁心玥和李盈瑩各得全場最高的13分，朱婷貢獻12分，王媛媛亦有10分進帳，終以直落3局勝出。今場取得6分的龔翔宇，賽後接受訪問時坦承球隊在這個奧運周期經歷高低，珍惜再戰奧運的機會：「一直支持中國女排的球迷，都知道我們這個周期走得跌跌撞撞，但能夠走到這已肯定我們每天的付出和汗水。在通往巴黎的路上，我們會更加堅定，衝擊每一個對手」。

至於「女長城」取得兩連勝後，明晚8時半將會硬撼「世一」土耳其隊，後日則鬥世界排名第3的波蘭隊，龔翔宇不諱言對手實力強，期望可打出最好表現，備戰奧運。

荷蘭隊今日在福岡站以直落3局橫掃加拿大隊，令後者幾乎肯定緣盡奧運，一眾「楓葉國」球員不禁淚灑賽場。

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