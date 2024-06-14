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排球｜巴西女排輕取保加利亞　續保世聯不敗　波蘭輕勝多米尼加 (20:42)

世界女排聯賽（VNL）香港站今（14日）於香港體育館（紅館）續演，世界排名第2位的巴西隊在首場以直落局數3：0擊敗保加利亞隊，延續今屆賽事不敗；次場方面，世界排名第3的波蘭隊同樣直落3局輕取多米尼加共和國隊。

巴西隊賽前在今屆賽事保持全勝，此役收起羅莎瑪莉亞及卡露爾等主力，而隊長嘉比亦只上陣1分鐘下，迎擊暫位列榜尾的保加利亞隊亦顯得綽綽有餘，首兩局戰况較一面倒，巴西隊靠強勁的發球，使對手無法招架，兩局均以25：11勝出。到第3局，保加利亞隊在尾段一度打出12：6的攻勢下，追至僅落後23：24，但巴西隊憑主攻手安娜姬絲天娜扣殺得手，最終以25：23再下一城，以直落3局勝出，其中初次在香港登場的接應二傳丹娜拉獨取19分，助球隊豪取十一連勝。

次場方面，日前被打破不敗身的波蘭隊火併世界排名第8的多米尼加共和國隊，兩軍雖在首局打得非常緊湊，多次扳平比分，須緊咬至24：24進入「刁時」，但波蘭隊透過雙人攔網以33：31先拔頭籌，接應二傳的史迪絲雅克在該節獨取13分。到次局，波蘭隊在中段逐漸拋開比數，以25：20再下一城。波蘭隊在第3局未受考驗下，以25：16勝出，在今屆聯賽以9勝1負的戰績續排次名，其中史迪絲雅克獲得全場最高的24分，加上主攻手盧卡絲及歌莉絲卡分別貢獻11分及8分。

年僅23歲的史迪絲雅克賽後表示，球隊首局勝出的關鍵是心理素質，「明日面對泰國隊仍需保持冷靜，尤其記得去年對陣他們時非常難打，我們希望贏得比賽。」她另提及中國女排是一支具實力的隊伍，其主力現時已重返球隊。

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