羽毛球｜李吳配澳洲公開賽反勝闖混雙8強　明日「港隊內訌」大戰鄧謝配 (21:05)

李晉熙／吳芷柔在16強面對馬來西亞隊組合葉睿慶／蕭紫萱鬥得激烈，首局初段一度落後3：10，後奮力追至17：17平手，惟最終仍以17：21先失一局。「李吳配」在次局險勝21：19扳回一城。決勝局兩隊繼續拉鋸，全局共有15次同分，曾打至21：21「刁時」，最終李吳配連取兩分，激戰66分鐘下局數反勝 2：1，8強對手將是星級組合隊友鄧俊文／謝影雪，亦為港隊鎖定4強一席。混雙2號種子的「鄧謝配」，16強面對印尼隊組合希達阿圖拉／彭娜達，以21：18及21：12，直落兩局晉級。

至於首輪輪空的港隊女雙組合楊霈霖／楊雅婷，16強面對有32歲前港將潘樂恩坐陣的澳洲隊組合未遇太大考驗，以21：16及21：9直落兩局晉身8強，將鬥中華台北隊組合。

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