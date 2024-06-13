歐國盃｜港足兩大名宿看好法國奪冠　陳偉豪看淡英格蘭　陳肇麒客串評述邊教足球 (19:14)

身穿德國隊球衣的陳偉豪讚揚這支主辦國大賽發揮穩定，笑言主場優勢比卻奧斯踢畢歐國盃便掛靴一事作用更大，「你見我最後一次幫香港隊比賽時都入唔到世界盃（決賽周）」。兩大港足名宿都看好法國隊奪冠，身穿西班牙主場7號球衣的「陳七」認為基利安麥巴比可做神射手，「法國連續兩屆世界盃都入決賽，相比英格蘭，法國在大賽總有表現」。「豪哥」認為另一熱門英格蘭隊雖中前場球星眾多，但每逢大賽表現都是失望居多。

陳肇麒今屆會為取得直播權的Now TV客串評述至少6場歐國盃，包括D組荷蘭對波蘭隊，一邊繼續教「Team SK」成人足球班，「看到學員放工後來練波當放鬆，感受到他們在工餘時間很享受踢波的時光」。陳偉豪的「WHFC」足球班有COLLAR的Ivy So及Marf等不少女學員，豪哥強調並非因而吸引新男學員，「男女都係因為我而來。多了人學都是好事，因為很多都是未踢過波，她們年輕所講都學得好快」。

香港足球代表隊在已轉戰中甲的安達臣上月底辭職後，由助教盧斯爾暫代主教練完成本月兩場世界盃外圍賽。陳肇麒認為，暫代助教盧比度於東方執教出色，若球會許可，嘗試給對方兼顧兩隊主教練亦未嘗不可，但強調相當困難，他說：「我經常都話反正都要時間建立踢法，與其用咁多錢請外籍主教練，為何不給機會本地教練去慢慢建立呢？」不過陳偉豪則稱主教練難以兼顧，「盧比度在東方有很多工作，看到球會又有方向給他做。以前金判坤可兼顧，是因為當時港隊幾乎全隊都是南華球員」。豪哥上周和兒子入場看港足主場對伊朗隊，稱看到一眾港腳體能有明顯進步。

adidas今起至本月26日於K11 MUSEA戶外區域設立大型打氣看台，一排排展示「三間牌」其中4支歐國盃球隊的主場及作客球衣，分別為德國、西班牙、比利時及衛冕的意大利隊，旁邊有今屆歐國盃專用足球「FUSSBALLLIEBE」特大模型，以及設有攤位可即場製作上述4隊指定球星與自己並存的球星卡。