巴黎奧運｜美斯放棄征奧專心美洲盃　拿度落實參戰兼伙艾卡拉斯打男雙 (19:50)

美斯曾在2008年北京奧運以21歲之齡，領銜阿根廷U23奪得男足金牌。當年的隊友馬斯真蘭奴近年退役後現正是阿根廷U23主教練，早前更開腔表明會邀請美斯再戰奧運。不過，這名36歲球王今證實已回絕好意，「我已與馬斯真蘭奴真誠地表達了我的想法，因自己已不年輕了，要在戰畢美洲盃後再戰奧運是很困難的，而且對我效力的球會（國際邁阿密）也不公平」。

此外，美斯目前與國際邁阿密的合約將於2025年到期，他坦言希望國際邁阿密是球員生涯的最終站，又透露現時沒有掛靴的念頭，「我仍深愛踢球與操練，很害怕一切都要結束的感覺」。

反觀網球壇老牌球星的38歲「泥地王」拿度，今除了落實會征奧出戰男單外，亦會伙拍剛奪法國公開賽男單冠軍的西班牙籍後輩卡路士艾卡拉斯參戰男雙賽事。至於同為38歲中華台北隊女雙名將謝淑薇，則落實與去年曾在香港公開賽女雙爆冷封后的20歲小將曹家宜首次搭檔，參戰巴奧女雙爭牌。

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