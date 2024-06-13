籃球｜NBA傳奇「Logo Man」謝利韋斯離世　享年86歲 (01:35)

據謝利韋斯生前任職洛杉磯快艇引述其家人的消息證實，這名籃壇一代傳奇昨晚在家中安詳離世，享年86歲。消息公布後一眾NBA球隊、球員及名宿均表哀悼。NBA總裁阿當施華表示：「謝利韋斯是籃球天才，也是聯盟過去60多年的標誌性人物。他不僅是NBA冠軍隊成員及全明星，還是一位完美的競爭者，擁抱了最重要的時刻。他是聯盟首位總決賽最有價值球員（FMVP），亦為他贏得『關鍵先生』（Mr. Clutch）的稱號。」

至於湖人當家球星勒邦占士則表示：「我親愛的朋友，我為你的家人致以最深切的慰問，向你們美好的家庭表達我的思念和祈禱。永遠愛你，願安息！」

謝利韋斯於1960年以NBA選秀榜眼身分加入洛杉磯湖人，一直效力至1974年退役，其間共14次獲選入NBA全明星，10次入選年度最佳一隊，並於1969年獲膺首設的FMVP，以及在1972年助球隊奪得總冠軍。其44號戰衣在退役後獲湖人榮休，並獲NBA封為歷來50大及75大球星之一，而且更分別以NBA球員、美國男籃球員，以及行政人員身分先後獲列入籃球名人堂，前無古人。

此外，他於1976年轉執教鞭，成為母會湖人主教練，領軍3季後轉任總經理，其間再見證球隊6奪總冠軍，直至2000年才離開「紫金軍團」。及後他輾轉擔任孟菲斯灰熊、金州勇士及洛杉磯快艇的管理層，其中在勇士亦助球隊兩度封王，在離世前是快艇的董事會成員及顧問。