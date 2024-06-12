英超｜坦夏格傳獲高層留用　下季續領曼聯爭佳績 (21:15)

坦夏格去季帶領的曼聯受傷兵問題困擾下只取得第8名，為該隊英超史上最差排名，而且全季合共在聯賽錄得14場敗仗，亦無緣在來季歐聯賽場亮相。不過該隊季尾最後一仗以2：1擊敗宿敵曼城贏得英格蘭足總盃冠軍，或是坦帥最終「有得留低」的關鍵。不過英國《電訊報》則指紅魔新班主拉特克里夫不滿坦帥過往主導的球員轉會成效不彰，因此其往後收購球員將受制肘。

至於球員轉會消息方面，今季曾代表曼聯7次在聯賽及足總盃上陣的翼鋒奧馬里科臣，將以自由身轉投意甲球會蒙沙。另外，阿仙奴及車路士都有意羅致的RB萊比錫前鋒錫斯高，決定留隊並已續下5年長約。有傳車路士已轉移目標，並已斥資4200萬鎊（約4.2億港元）收購阿士東維拉的20歲小將祖漢杜蘭。

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