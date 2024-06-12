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世盃外｜新加坡間接成國足出線恩人　陣中功臣獲大批內地球迷表謝意　門將經營餐廳成打卡熱點 (17:25)

中國國家足球隊（國足）昨晚（11日）藉新加坡隊在同組另一戰力戰下僅輸泰國隊1：3，終令國足在與泰國完全相同積分及得失球下，以對賽成績較佳，於C組驚險取次名晉級世界盃亞洲區外圍賽第3圈，賽後大批內地球迷湧入在末段拖延時間的新加坡隊門將哈桑辛尼的社交網留言及到其經營的餐廳光顧，表達謝意。

國足昨晚雖作客以0：1不敵韓國，出線形勢變得被動。而稍後開賽的同組泰國對新加坡，前者必須贏至少3球才可壓過國足出線，結果已提早出局的新加坡全場力拚下，一度靠前鋒艾辛芬迪建功追平1：1，即使末段連失兩球，但新加坡門將哈桑辛尼不但多次化險為夷，全場10次成功撲救，更在完場前因拖延時間領黃牌，最終新加坡作客以1：3不敵泰國，辛尼亦間接成為國足出線的功臣。

賽後大量內地球迷湧入辛尼及芬迪的社交網留言表達謝意，前《環球時報》總編輯胡錫進亦在微博留言稱「還得靠華人幫華人」，又公開辛尼在新加坡淡濱尼開設的椰漿飯餐廳地址，呼籲在當地的內地人「去吃爆」，結果今日引來大批人前往光顧，成為一時熱話。

值得一提的是，前晚韓國挫國足首名出線後，在最新一期世界排名暫列第24位，確定以一位力壓緊隨其後的澳洲隊，得以成為世盃外亞洲區第3圈3支種子球隊之一，避開與亞洲一、二哥的日本和伊朗隊同組。

世界盃亞洲區外圍賽出線第3圈球隊

A組：卡塔爾、科威特

B組：日本、朝鮮

C組：韓國、中國

D組：阿曼、吉爾吉斯

E組：伊朗、烏茲別克

F組：伊拉克、印尼

G組：約旦、沙特阿拉伯

H組：阿聯酋、巴林

I組：澳洲、巴勒斯坦

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