世盃外｜新加坡間接成國足出線恩人　陣中功臣獲大批內地球迷表謝意　門將經營餐廳成打卡熱點 (17:25)

國足昨晚雖作客以0：1不敵韓國，出線形勢變得被動。而稍後開賽的同組泰國對新加坡，前者必須贏至少3球才可壓過國足出線，結果已提早出局的新加坡全場力拚下，一度靠前鋒艾辛芬迪建功追平1：1，即使末段連失兩球，但新加坡門將哈桑辛尼不但多次化險為夷，全場10次成功撲救，更在完場前因拖延時間領黃牌，最終新加坡作客以1：3不敵泰國，辛尼亦間接成為國足出線的功臣。

賽後大量內地球迷湧入辛尼及芬迪的社交網留言表達謝意，前《環球時報》總編輯胡錫進亦在微博留言稱「還得靠華人幫華人」，又公開辛尼在新加坡淡濱尼開設的椰漿飯餐廳地址，呼籲在當地的內地人「去吃爆」，結果今日引來大批人前往光顧，成為一時熱話。

值得一提的是，前晚韓國挫國足首名出線後，在最新一期世界排名暫列第24位，確定以一位力壓緊隨其後的澳洲隊，得以成為世盃外亞洲區第3圈3支種子球隊之一，避開與亞洲一、二哥的日本和伊朗隊同組。

世界盃亞洲區外圍賽出線第3圈球隊

A組：卡塔爾、科威特

B組：日本、朝鮮

C組：韓國、中國

D組：阿曼、吉爾吉斯

E組：伊朗、烏茲別克

F組：伊拉克、印尼

G組：約旦、沙特阿拉伯

H組：阿聯酋、巴林

I組：澳洲、巴勒斯坦

相關報道：世盃外｜國足敗走韓國 對賽力壓同成績泰國驚險晉第3圈

其他報道：世盃外｜港足作客土庫曼互交白卷 取次圈第2分列末席完賽