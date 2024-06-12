世盃外｜港足作客土庫曼互交白卷　取次圈第2分列末席完賽 (01:10)

港足今仗正選與上周四主場2：4負伊朗隊有兩個變動，起用東方翼鋒黃皓雋及理文中堅余煒廉，取代馬希偉及鐘樂安「擔正」。去年11月底首循環雙方踢成2：2平手，該仗建功的港足中場黃威和艾華頓，以及梅開二度的傑志翼鋒明加索夫都未有入選大軍。

港足與土庫曼於第4輪已提早出局，今仗同樣力爭在次圈開齋。由於今仗土庫曼官方及香港都沒有任何直播，外界只能透過國際足協官網及亞洲足協社交網更新，才得知上半場互無紀錄。

據國際足協紀錄，港足在換邊後由米高入替祖連奴，潘沛軒與林衍廷於57分鐘入替陳俊樂及陳肇鈞；上仗對伊朗隊處子戰入球的馬希偉於73分鐘入替東方隊友黃皓雋，安永佳於補時階段被史提芬彭利拿換出。此外，香港網民為求直播除了四圍「搵Link」，還有人在社交網聯絡到有入場的當地觀眾在Instagram分享限時動態，得以勉強看到比賽瞬間情况。

最終雙方踢成0：0各得1分，港足未能打破6年作客不勝走勢，賽後6戰2和4負，與土庫曼同得2分，因得失球差在失球多對方1球而在E組排榜尾第4止步，將聯同土庫曼轉戰明年3月底舉行的亞洲盃外圍賽第3圈，只有6組首名球隊才能晉身決賽周。

港足暫代主教練盧斯爾賽後表示，球隊在首15至20分鐘陷入苦戰，但之後形成一場開放比賽，讚揚門將葉鴻輝於完半場前救出險球力保不失，並滿意球隊最終能夠未有失球。

港足完成世盃外後，將於周四早上返港。下半年賽程在9及10月會踢友賽，包括10月10日作客歐洲對列支敦士登隊，以及年底到台灣出戰東亞盃外圍賽。

世盃外｜19人到訪土庫曼撐港足 死忠今屆8戰現場見證「感謝港隊讓球迷體驗世界」

世盃外︱港足明晚作客土庫曼爭次圈首勝完賽 入夜炎熱天氣成挑戰