明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世盃外｜港足作客土庫曼互交白卷　取次圈第2分列末席完賽 (01:10)

香港足球代表隊昨晚（11日）在世界盃外圍賽次圈最終戰作客土庫曼隊，最終雙方互交白卷踢成0：0，港足取得在次圈第2分，在E組6戰2分，得失球差不及土庫曼隊而敬陪末席完賽。

港足今仗正選與上周四主場2：4負伊朗隊有兩個變動，起用東方翼鋒黃皓雋及理文中堅余煒廉，取代馬希偉及鐘樂安「擔正」。去年11月底首循環雙方踢成2：2平手，該仗建功的港足中場黃威和艾華頓，以及梅開二度的傑志翼鋒明加索夫都未有入選大軍。

港足與土庫曼於第4輪已提早出局，今仗同樣力爭在次圈開齋。由於今仗土庫曼官方及香港都沒有任何直播，外界只能透過國際足協官網及亞洲足協社交網更新，才得知上半場互無紀錄。

據國際足協紀錄，港足在換邊後由米高入替祖連奴，潘沛軒與林衍廷於57分鐘入替陳俊樂及陳肇鈞；上仗對伊朗隊處子戰入球的馬希偉於73分鐘入替東方隊友黃皓雋，安永佳於補時階段被史提芬彭利拿換出。此外，香港網民為求直播除了四圍「搵Link」，還有人在社交網聯絡到有入場的當地觀眾在Instagram分享限時動態，得以勉強看到比賽瞬間情况。

最終雙方踢成0：0各得1分，港足未能打破6年作客不勝走勢，賽後6戰2和4負，與土庫曼同得2分，因得失球差在失球多對方1球而在E組排榜尾第4止步，將聯同土庫曼轉戰明年3月底舉行的亞洲盃外圍賽第3圈，只有6組首名球隊才能晉身決賽周。

港足暫代主教練盧斯爾賽後表示，球隊在首15至20分鐘陷入苦戰，但之後形成一場開放比賽，讚揚門將葉鴻輝於完半場前救出險球力保不失，並滿意球隊最終能夠未有失球。

港足完成世盃外後，將於周四早上返港。下半年賽程在9及10月會踢友賽，包括10月10日作客歐洲對列支敦士登隊，以及年底到台灣出戰東亞盃外圍賽。

世盃外｜19人到訪土庫曼撐港足　死忠今屆8戰現場見證「感謝港隊讓球迷體驗世界」

世盃外︱港足明晚作客土庫曼爭次圈首勝完賽　入夜炎熱天氣成挑戰

相關字詞﹕體育 編輯推介 世界盃外圍賽 世盃外 港足 土庫曼 香港足球代表隊

上 / 下一篇新聞