世盃外｜國足敗走韓國　對賽力壓同成績泰國驚險晉第3圈 (22:39)

國足上輪在主場只能1：1逼和泰國隊，賽前只領前對方3分，故此征戰韓國隊不敗便可晉級。國足此役未有派遣停賽完畢但仍有傷在身的前鋒武磊擔正，故此續由門將王大雷任隊長，前線續由費南多掛帥，伙拍上仗後備上陣「地標」建功的新人拜合拉木攻堅。韓國隊則以3名外流歐洲的球星孫興慜聯同李康仁及黃喜燦攻堅。

孫興慜此仗表現十分活躍，先在19分鐘左路推橫擺脫3名國足球員起腳射地波，但被王大雷沒收。3分鐘後，孫興慜主射罰球「省」中排人牆的國足中場蔣聖龍頭部令皮球僅越楣而出。29分鐘，孫興慜橫傳予翼鋒李康仁第一時間射門又過不了王大雷的十指關。韓國屢攻不入更差點在34分鐘先失。國足中場徐皓陽右路左腳開急勁罰球予蔣聖龍頭槌攻門斜出。韓國其後攻勢放緩，直至補時階段才有中場鄭又榮兩度接應回傳施射但一飛冲天，半場互無紀錄。

兩軍下半場原陣接戰，至61分鐘韓國換入前鋒周敏奎等兩名球員不久後終打破僵局，孫興慜左路傳中國足所有後防都未能接球，造就無人看管的李康仁衝射破網，領先1：0。國足主教練伊雲高域其後調入武磊和張玉寧加強攻力，卻差點在77分鐘再失守，周敏奎禁區內轉身快射被王大雷瓦解，而後者在86分鐘也將對方球員的近門頭槌勁頂接牢，惟國足終仍以1球敗走，卻續得8分保住次名出線，事關另一場泰國隊全場34射13中下，雖主場以3：1擊敗新加坡隊後與國足同分兼同得失球，但與國足對賽往績1和1負下，包括在主場負1：2，因而無緣晉級第3圈。

其餘組別方面，B組的亞洲「一哥」日本隊在廣島主場以5：0大勝敘利亞隊，令「藍武士」6戰全勝入24球兼零失球強勢晉級，同組的朝鮮隊主場以4：1大勝緬甸隊後得9分，以兩分反超敘利亞後上奪次名出線；至於另一隊在次圈零失球為澳洲隊，在I組主場以5球淨勝次席巴勒斯坦隊。D組方面，兩名港足前主帥交鋒，最終金判坤帶領的馬來西亞隊，主場在上半場落後一球下，最終在下半場連入3球，以3：1反勝由加利韋特領軍的中華台北隊。

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