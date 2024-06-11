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排球｜世排聯香港站揭幕　中國女排輕取保加利亞旗開得勝　朱婷擔正打氣聲響 (22:55)

世界女排聯賽（VNL）香港站今（11日）假香港體育館開鑼，「女長城」中國女排在尾場壓軸出場保加利亞隊，其中朱婷正選上陣貢獻6分，加上李盈瑩及王媛媛轟下全場最高的13分，終在8715人入場支持下，以直落3局勝出，取得開門紅。

中國女排主帥蔡斌日前預告，朱婷經過澳門站賽事後，狀態已逐漸恢復，而且傷勢亦在可控範圍內，故在香港站會多派對方正選上陣。球隊賽前公布正選陣容時，觀眾聽到朱婷的名字即報以熱烈歡呼，以示支持這名星級主攻手，現場亦有不少球迷高舉印上朱婷名字和球衣號碼的橫額，為她打氣。

面對實力較弱的保加利亞隊，「女長城」在首局雖先失兩分，但朱婷隨即重扣得手，再與隊友攔網建功，領軍反超前3：2。中國女排此局火力全開，李盈瑩連番扣殺領軍打出一波6：0攻勢，她在此節獨得7分，朱婷貢獻3分，加上袁心玥、王媛媛及龔翔宇各有進帳，助中國隊以25：15先拔頭籌。

中國女排在次局延續強勢，在一波12：0攻勢下，以25：12再下一城，「女長城」在第3局同樣未受考驗，以25：17勝出，「女長城」此仗有4人得分上雙，包括李盈瑩及王媛媛轟下全場最高的13分、袁心玥取得12分，以及龔翔宇貢獻10分。

中國女排勝出後，世界排名積分升至329.55分，惟仍落後少打一場的日本隊0.07分。副攻王媛媛則表示球隊在香港站處於背水一戰的狀態，「心態是一個比較重要的環節，然後我們球隊在上一站澳門的比賽結束後，及時去總結自己在場上的問題，尤其是開局比較慢熱的狀况，所以我們希望在香港站能展現自己全新的面貌，爭取每場比賽的勝利」。

中國女排拿下這場勝仗後，將短休兩日，在周五晚上8時半對德國隊，力爭兩連勝。德國隊在今日的頭場雖有韋素攻下全場最高的18分，但難阻有3人得分上雙的多米尼加共和國隊，以局數1：3（24：26、25：21、21：25、21：25）落敗。

另外，土耳其隊在明午5時正的頭場鬥泰國隊，而巴西隊將於晚上8時半的尾場火併波蘭隊。至於日本女排在同日舉行的福岡站賽事，將主場迎戰韓國隊。

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