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國際友賽｜荷蘭4蛋贈冰島　迪莊偕古普美拿斯無緣歐國盃　羅拔仔等3將掛彩波蘭慘勝 (18:44)

荷蘭隊今晨（11日）在最後一場歐洲國家盃熱身賽主場以4：0大勝冰島隊，惟一對中場法蘭基迪莊及古普美拿斯證實因傷無緣今屆比賽，並只補選能司職左閘或翼鋒的22歲多蒙特新星伊恩馬特臣入隊；換言之，「橙軍」將只會有25將參賽。同日波蘭隊在德國舉行的友賽以2：1慘勝土耳其隊，理由是包括35歲箭頭「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基在內的3名國腳齊掛彩。

荷蘭隊藉沙維西蒙斯取得首個國際賽入球領前上半場，加上華基爾雲迪積克、當耶爾馬倫及韋格賀斯下半場先後建功，向日前作客爆冷挫英格蘭隊的冰島隊派4蛋，亦是今年第3次獲得這勝果。「橙軍」教練朗奴高文賽後證實，效力巴塞隆拿中場法蘭基迪莊因足踝傷勢未癒，未來3周亦無法達致100%狀態，故此與此仗賽後受傷的古普美拿斯一起缺席歐國盃。27歲的迪莊則在社交網站留言為不能參賽而感到悲傷和失望，但將會為國家隊打氣。

至於將與荷蘭在下周日晚踢歐國盃D組首戰的波蘭隊，憑施域達斯基及薩利域斯基先後於12和90分鐘「士哥」，以2：1絕殺一度在77分鐘扳平的土耳其隊，並令土軍近5仗不勝。至於日前已有米利克因傷緣盡歐國盃的波蘭，此役又有施域達斯基、達維杜域斯及第150次代表波蘭出賽的羅拔利雲度夫斯基先後傷出，其中足踝受傷的施域達斯基的傷勢最重。同日歐國盃F組球隊捷克隊主場以2：1挫北馬其頓隊。此外，約滿禾夫斯堡的31歲比利時國腳門將卡斯迪爾斯，已以自由身與沙特阿拉伯聯賽「升班馬」卡迪斯亞簽約3年。

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