世盃外｜19人到訪土庫曼撐港足　死忠今屆8戰現場見證「感謝港隊讓球迷體驗世界」 (15:35)

港足今次有19名球迷到土庫曼支持，他們日前抵埗後亦參加了導賞團遊覽當地景點。其中球迷恆仔看畢今仗後，便會完成制霸今屆港足全部8場世盃外都有入場的目標，當中4場作客包括首圈的不丹，次圈到訪伊朗、烏茲別克及土庫曼。

恆仔在年尾30歲前一圓他作為港足球迷其中一個夢想，稱若非想現場支持港足，也未必有動力到訪這些國家，感謝港足給機會讓他認識世界，「我相信每個球迷都好想現場支持自己鍾意的球隊，尤其今屆外圍賽對手全部都不是容易去的國家，能夠完成4場作客好似完成一場歷險，而且4次旅程都加深了解這些國家的文化、風俗和社會，好感謝香港隊給機會我們去認識和了解世界，希望之後能繼續親身見證港隊挑戰世界各地的對手」。他憶述去年底隻身到伊朗，為了慳錢要3次轉機及連日在機場過夜，惟一切都覺得值得，又不忘感謝香港足總前線職員努力支援，「無論得一、兩個還是10至20名球迷 ，足總都有幫忙安排門票，球隊又試過送小禮物給作客球迷，都幾窩心」。恆仔強調自己這段經歷並非「呼籲」，「純粹覺得，如果大家反正點都會去旅行，咁跟香港隊遊歷全世界可能是不錯的選擇」。