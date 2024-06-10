國際友賽｜意大利歐國盃最後熱身賽小勝　當拿隆馬認後場欠佳現險象　基奧特主場告別戰法國和波 (21:30)

意大利隊此仗正選陣容，與上仗主場打和土耳其隊0：0比較有9個調動，只留用前鋒費達歷高基艾沙及中場佐真奴。意軍藉效力國際米蘭的24歲中場大衛法迪斯在38分鐘一箭定江山，助球隊以1球小勝波斯尼亞，總計今年4戰只失一球似防守了得，惟基安盧基當拿隆馬指因教練史巴列堤強調攻勢需由後場做起，而「目前後防新人較多，故此這仗不時交失導致險象環生，必須盡快改善」。

法國隊由早前宣布歐國盃後退出國際賽的37歲基奧特最後一次主場掛帥，並有基利安麥巴比在74分鐘後備上陣，卻仍忘帶射門鞋，只能與加拿大隊互交白卷。另外，歐國盃決賽周球隊斯洛伐克及格魯吉亞隊，分別以4：0和3：1挫威爾斯及黑山隊。

另斯洛伐克的歐國盃E組對手比利時隊證實守將梅尼亞觸傷腿筋甚有機會無緣參賽；格魯吉亞的F組對手捷克也有中場沙迪歷踏單車訓練時發生意外引致腿部受傷退隊，而同組葡萄牙隊將於後日凌晨主場友賽愛爾蘭隊，料缺席兩場熱身賽的39歲鋒將基斯坦奴朗拿度（C朗）將會復出。

此外，協助皇家馬德里第15次在歐聯封王的祖迪比寧咸已向英格蘭隊報到，主帥修夫基為這名中場減壓道：「我們知道他的抗壓能力很強，卻不代表一切責任會落在他的肩上，因我們擁有很多優秀球員，而且團結才是爭標的不二法門。」

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