明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

排球｜世排聯香港站明開戰　中國女排主帥蔡斌證朱婷「會很多首發」　力爭巴黎奧運入場券 (17:15)

一連6日的世界女排聯賽（VNL）香港站明日（11日）開鑼，中國女排將於晚上8時半壓軸出場，主帥蔡斌今在記者會直言「女長城」將為巴黎奧運資格全力衝刺，而朱婷恢復情况理想，他承諾這名星級主攻手在香港「會很多首發」。

VNL香港站明於香港體育館（紅館）掀開戰幔，德國隊在下午5時正的頭場鬥多米尼加共和國隊，而中國女排在尾場8時半迎戰保加利亞隊。中國女排主攻手朱婷在上月底的VNL澳門站歸隊，自東京奧運後再披國家隊戰衣，惟只鬥泰國隊正選上陣，其餘時間多坐冷板凳。主帥蔡斌表示對方在香港會多場正選上陣，「我們要保護朱婷，不能讓她未恢復就上場打。她在上站逐步恢復體能，傷病亦在可控範圍內，在香港會很多首發」。

他又期望球隊交出好表現，拿下巴黎奧運入場券，「比賽過程也很重要，我們每一分都會全力以赴，希望在香港打精彩的比賽」。中國女排隊長袁心玥則指出，球隊在香港擁主場之利，球迷的打氣對球隊有很大鼓勵。她又稱朱婷歸隊，對球隊在場內、外也大有幫助，「她能幫助同位置的主攻手，場上也能起作用」。

由於巴黎奧運的排球項目積分將於本月17日截標，故今站對各隊爭奪奧運入場券相當關鍵。中國女排在香港站將與保加利亞、德國、土耳其及波蘭隊交手，而目前暫列亞洲第一的日本隊，則於福岡站主場出擊。

相關報道：排球｜中國女排偕其他隊伍聚首世排聯香港站歡迎晚宴　賽會為本月壽星慶生

相關字詞﹕體育 女長城 中國女排 世界女排聯賽 香港站 蔡斌 巴黎奧運 首發 香港體育館 朱婷 保加利亞隊 日本隊 袁心玥 編輯推介

上 / 下一篇新聞