排球｜世排聯香港站明開戰　中國女排主帥蔡斌證朱婷「會很多首發」　力爭巴黎奧運入場券 (17:15)

VNL香港站明於香港體育館（紅館）掀開戰幔，德國隊在下午5時正的頭場鬥多米尼加共和國隊，而中國女排在尾場8時半迎戰保加利亞隊。中國女排主攻手朱婷在上月底的VNL澳門站歸隊，自東京奧運後再披國家隊戰衣，惟只鬥泰國隊正選上陣，其餘時間多坐冷板凳。主帥蔡斌表示對方在香港會多場正選上陣，「我們要保護朱婷，不能讓她未恢復就上場打。她在上站逐步恢復體能，傷病亦在可控範圍內，在香港會很多首發」。

他又期望球隊交出好表現，拿下巴黎奧運入場券，「比賽過程也很重要，我們每一分都會全力以赴，希望在香港打精彩的比賽」。中國女排隊長袁心玥則指出，球隊在香港擁主場之利，球迷的打氣對球隊有很大鼓勵。她又稱朱婷歸隊，對球隊在場內、外也大有幫助，「她能幫助同位置的主攻手，場上也能起作用」。

由於巴黎奧運的排球項目積分將於本月17日截標，故今站對各隊爭奪奧運入場券相當關鍵。中國女排在香港站將與保加利亞、德國、土耳其及波蘭隊交手，而目前暫列亞洲第一的日本隊，則於福岡站主場出擊。

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