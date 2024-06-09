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F1｜角田裕毅VCARB續約一年　羅素加拿大站力壓韋斯塔本取頭位 (20:15)

世界一級方程式（F1）車隊VCARB今（9日）宣布，與陣中24歲日本籍車手角田裕毅續約一年至2025年底。至於F1加拿大站今晨完成排位賽，平治的羅素罕有地與紅牛星將韋斯塔本同以做出1分12.000秒的最快圈速，結果前者因較早完成的賽例優勢，相隔近兩年再取頭位。

角田裕毅在VCARB車隊宣布續約的消息後受訪表示：「很高興能在未來重大研發項目之時續為車隊貢獻，希望我可與車隊一起繼續成長。」這名日籍車手於2021年展開F1生涯，效力艾法托利隊（VCARB前稱），表現穩步上揚，今季戰畢前8站已取生涯單季第2高的19分。而他在今晨加拿大站排位賽則名列第8，連續4站排位前10。

其餘排位成績方面，平治的英籍車手羅素以1分12.000秒做出最快圈速後，力爭世界冠軍四連霸的紅牛車隊荷蘭籍星將韋斯塔本，隨後罕有地做出完全相同的時間，結果在賽例以較早完成者優先下，羅素取得個人自2022年匈牙利站後，歷來第2次正賽頭位。至於上站在摩納哥主場封王的法拉利車手陸克萊，與隊友辛斯僅列第11及12位；另一紅牛車手佩雷斯則排第16，而沙巴車隊的周冠宇敬陪末席，是他年內第6次由尾位起步。

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