明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球｜黃澤林ATP挑戰賽泰勒站男單4強止步　張瑋桓ITF蒙特莫爾站闖女單決賽 (16:30)

ATP挑戰賽泰勒站今晨（9日）續於美國得州上演，港隊首席網球手黃澤林（Coleman）在男單4強與日籍球手占士卓特鬥到決勝盤，惟最終戰至「搶七」飲恨，苦戰2小時45分鐘下以盤數1：2落敗，無緣決賽。至於港隊「一姐」張瑋桓則於葡萄牙舉行的ITF蒙特莫爾站職業巡迴賽雙線出擊，她成功殺入女單決賽，而女雙則獲得亞軍。

2號種子的黃澤林在ATP挑戰賽泰勒站男單頭3圈賽事過關斬將，先後擊退東道主球手京士利、高斯路夫和昆恩。這名世界排名第181的港將，在4強面對排名比自己低190位的日籍球手占士卓特，雙方曾於今年4月的ATP挑戰賽深圳站32強碰頭，黃澤林當時以直落兩盤7：5、6：2取勝。

黃澤林此役開局慢熱，首盤的發球得分率不足五成，遭占士卓特3度破發，即使對手3次發球雙失誤，港將也未能把握機會扭轉局面，先輸2：6。不過，黃澤林在次盤及時調整，5次直接發球得分，首發得分率提升至67％，終以6：4扳回一城，盤數追平1：1。及至決勝盤，黃澤林與占士卓特一直拉鋸，雙方互破1次發球局，惟港將戰至「搶七」以細分4：7吞敗，無緣決賽。

至於港隊「一姐」張瑋桓則於葡萄牙舉行的ITF蒙特莫爾站職業巡迴賽雙線出擊，她在女單4強面對東道主球手禾露絲卓首盤先輸5：7，但隨後連追兩盤6：2，激戰2小時11分鐘下以盤數2：1反勝晉級，決賽將鬥曲臣。這名28歲港將賽後坦言入局較慢，但次盤開始打得進取是反勝關鍵，「如果我維持第一盤的打法，情况不會有任何改變，所以我告訴自己要打得更加進取，並好好把握機會」。

張瑋桓稍作休息，伙意籍球手梅薩迪出戰女雙決賽，但兩人以直落兩盤6：7、4：6不敵澳洲隊拍檔，屈居亞軍。

相關字詞﹕體育 編輯推介 網球 ATP挑戰賽 黃澤林 張瑋桓

上 / 下一篇新聞