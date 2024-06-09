網球｜黃澤林ATP挑戰賽泰勒站男單4強止步　張瑋桓ITF蒙特莫爾站闖女單決賽 (16:30)

2號種子的黃澤林在ATP挑戰賽泰勒站男單頭3圈賽事過關斬將，先後擊退東道主球手京士利、高斯路夫和昆恩。這名世界排名第181的港將，在4強面對排名比自己低190位的日籍球手占士卓特，雙方曾於今年4月的ATP挑戰賽深圳站32強碰頭，黃澤林當時以直落兩盤7：5、6：2取勝。

黃澤林此役開局慢熱，首盤的發球得分率不足五成，遭占士卓特3度破發，即使對手3次發球雙失誤，港將也未能把握機會扭轉局面，先輸2：6。不過，黃澤林在次盤及時調整，5次直接發球得分，首發得分率提升至67％，終以6：4扳回一城，盤數追平1：1。及至決勝盤，黃澤林與占士卓特一直拉鋸，雙方互破1次發球局，惟港將戰至「搶七」以細分4：7吞敗，無緣決賽。

至於港隊「一姐」張瑋桓則於葡萄牙舉行的ITF蒙特莫爾站職業巡迴賽雙線出擊，她在女單4強面對東道主球手禾露絲卓首盤先輸5：7，但隨後連追兩盤6：2，激戰2小時11分鐘下以盤數2：1反勝晉級，決賽將鬥曲臣。這名28歲港將賽後坦言入局較慢，但次盤開始打得進取是反勝關鍵，「如果我維持第一盤的打法，情况不會有任何改變，所以我告訴自己要打得更加進取，並好好把握機會」。

張瑋桓稍作休息，伙意籍球手梅薩迪出戰女雙決賽，但兩人以直落兩盤6：7、4：6不敵澳洲隊拍檔，屈居亞軍。