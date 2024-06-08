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網球｜施維雅達輕取柏奧莉妮法網女單三連霸　史上第三人 (22:50)

法國網球公開賽今晚（8日）舉行女單決賽，波蘭籍世界一姐的「泥地王后」施維雅達最終輕鬆直落兩盤6：2、6：1，輕取首闖大滿貫決賽的意大利籍12號種子柏奧莉妮，取得三連霸之餘，更在法網跨季取得21連勝，參戰6屆賽事已奪4冠​。

雙方此前曾交手兩次，施維雅達同以直落兩盤取勝。不過今仗這名23歲「世一」一度遇上考驗，首盤第2局戰至刁時未能打破柏奧莉妮的發球局之餘，更於其後的發球局失守，被對方率先破發，局數落後1：2。在小休之後，施維雅達隨即在第4局加強底線控制，以一局「Love Game」破發扳平。戰至第6局，柏奧莉妮在落後細分30：40時發球雙錯誤再遭破發，及後得勢不饒人的施維雅達輕鬆保發後，於第8局再以「Love Game」破發，先贏一盤6：2。

施維雅達在第2盤次局藉柏奧莉妮接連兩度底線對抽打落網，戰至刁時率先再破發，拉開局數2：0。全場一發得分率不足四成的柏奧莉妮，不但未能於對手發球局尋求取勝機會，更在第4局再被破發。結果施維雅達再贏一盤6：1，僅花1小時08分鐘便直落兩盤取勝，成為繼名宿施莉絲及軒蓮之後，史上第3人在法網女單完成三連霸偉業，亦是她出戰法網6屆以來第4座錦標。

賽後施維雅達感激教練團隊在背後的支援，明言很喜歡在此場地比賽，「希望每年都見到大家！」，又笑言：「我的天啊，緊張到都忘記要說什麼了。」至於28歲的柏奧莉妮即使首闖大滿貫決賽未能笑到最後，但世界排名將首次躋身前十的她，賽後亦大方稱讚施維雅達是難以擊敗的對手，並感謝球迷及家人的支持。

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