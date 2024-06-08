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排球｜中國女排公開活動吸引過千球迷　紅館獻技與本地小將切磋 (19:15)

一連6日的世界女排聯賽（VNL）香港站將於下周二（11日）展開，前晚從澳門抵港的中國女排，「女長城」今午（8日）到香港體育館（紅館）出席賽馬會社區排球計劃「中國女排全接觸」，在過千球迷面前獻技，並與本地小球員近距離交流。

中國女排日前戰畢VNL澳門站後，稍作休息便乘大巴抵港，備戰下周二展開的香港站賽事。「女長城」今午先到紅館閉門操練1小時，場地隨後開放予球迷及傳媒入場，她們再公開練習約半小時，稍作休息後再跟本地小將互動交流。賽會亦特別安排了口述影像評述員到場，帶領視障人士感受現場氣氛。

本港70名中、小學的小球員，與香港女子排球隊青年軍成員在「中國女排全接觸」活動中，有機會與14位「女長城」球員切磋。中國女排星級主攻手朱婷準備出場時，更獲得全場歡呼支持。

70名小將分成14組，與中國女排成員進行上手傳球及接殺球的練習，一班星將表現親民，其中朱婷則一絲不苟地向本地小將傳授球技，最後與同組的小球員擊掌以示鼓勵。一班本地小將全程難掩興奮，事後更高呼「好開心、好激動」，更有一人笑言「今晚唔使洗手」。

中國女排隨後派出龔翔宇、王夢潔及倪非凡，在3人對打環節與港將切磋。司職自由人的後兩者更轉打主攻手 ，多次在網前扣殺，其中一組本地小學女將打得有板有眼，獲得觀眾鼓掌歡呼。

「女長城」隨後派出袁心玥、吳夢潔、王媛媛、莊宇珊、鄭益昕及許曉婷與香港女子排球隊青年軍對打，中國女排最終小勝4：2。一眾港將皆稱與國家隊過招機會難得，「好開心能接到這麼高強度的殺波，因為這些機會不常有」。完成活動後，中國女排一眾成員更為球迷簽名合照，與支持者近距離接觸。

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