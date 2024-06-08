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國際友賽｜英格蘭噓聲中負冰島　今年主場4戰僅1勝　修夫基嘆與理想相距甚遠 (18:01)

英格蘭隊今晨（8日）在最後一場歐洲國家盃熱身賽，於溫布萊球場內的噓聲中，爆冷以0：1不敵非決賽周球隊冰島，今年主場4戰僅1勝1和2負及有3場失波，主帥修夫基賽後直言麾下的表現與理想相距甚遠，但亦護航指眾國腳因擔心受傷而失準。

上屆歐國盃亞軍英格蘭隊，此役續有中場祖迪比寧咸缺陣，主帥修夫基以哈利卡尼掛帥，與擔正中場菲爾科頓、高爾彭馬及安東尼哥頓主場進襲冰島隊，卻在12分鐘被客軍翼鋒樸斯坦臣左路射穿中堅史東斯「大細龍門」近柱而入。英軍及後反撲，但總計全場13射僅1次中目標，遜於冰島的8射4中，而若非英軍門將蘭斯達爾下半場先後瓦解冰島頭槌近頂及笠射，英軍或已輸得更尷尬。英軍終繼今年首戰負巴西隊後，再在主場以0：1告負，其間則曾在主場分別以2：2打和比利時隊，以及以3：0挫波斯尼亞隊。

主帥修夫基說：「己隊表現令人失望，與理想相距甚遠，應該可以做得好些。球員未能展現個性、壓迫對手和相互連繫。單憑個人天賦是不足以在歐國盃取得佳績的。」惟他亦為落敗辯護道：「歐國盃前的比賽可能就是這樣，因球員們擔心受傷。」此外，史東斯昨仗下半場疑因傷退下火線，但修夫基對這名曼城球星感樂觀，認為對方問題不大。英軍將在6月17日凌晨與塞爾維亞隊踢歐國盃C組首戰，之後對手是丹麥和斯洛文尼亞隊。

同日歐國盃主辦國德國隊雖有門將紐亞在34分鐘，因接球甩手被希臘隊翼馬蘇拉斯後上補中，但仍憑鋒將夏維斯及中場柏斯高哥斯分別在56和89分鐘建功，在主場反勝2：1，並取得今年4戰3勝1和佳績。「日耳曼軍團」的歐國盃A組對手依次是蘇格蘭、匈牙利和瑞士隊。

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