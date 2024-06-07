籃球｜香港金牛陣容昇華強勢迎NBL新季　楊睿騏冀付出百分百報答球迷支持 (20:33)

去年成軍的金牛，首次亮相NBL即殺入季後賽，總成績第7名完成賽季。球隊今夏大舉擴軍，先後簽入隊港隊新星楊瑞鴻，CBA全明星球員朱松瑋、劉傳興，以及外援奧利華（Cameron Oliver）、多明尼鍾斯（Dominique Jones）、佐敦鑊加（Jordan Walker）等。

至於3名港將梁兆華、楊睿騏和許烜行留效，並由新帥解立彬率領，實力比上季有所提升，金牛上周出戰季前賽3戰全勝，獲得NBL季前賽郴州賽區冠軍。新一季NBL將於 6 月中揭幕，金牛將於6月16日、19 日作客江⻄贛馳和合肥狂風，之後於21日迎來今季首仗主場賽事，在修頓迎戰武漢錕鵬。

金牛為備戰新球季，去年11月開始，分別於清遠、塞爾維亞、香港進行三階段的集訓。總教練解立彬期望將全隊調整到最佳狀態，迎接新一季NBL賽事，「我希望將香港金牛打造成一支技術過硬、作風頑強，整體意識突出的球隊」。

港將楊睿騏則指：「去季NBL的經驗，證明香港球員可以挑戰更高水平嘅賽事。我、梁兆華、許烜行、楊瑞鴻會付出100%努力，報答球迷支持。我期待今季再在修頓見到球迷，因為每次聽到球迷用廣東話為球隊打氣，我們都覺得特別親切」。

另外，今年新成立的香港金牛專屬啦啦隊「Taurus金牛女孩」今亦在誓師大會首度登場演出，15名成員載歌載舞，炒熱全場氣氛。

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