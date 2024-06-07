歐國盃｜英格蘭公布決選名單　馬古尼基亞利殊遭踢出局 (19:15)

英格蘭每屆大賽點兵用人都屢成焦點，今次歐國盃之旅亦不例外。主教練修夫基接受傳媒訪問時，就詳細解釋幾名戰將落選原因，「哈利馬古尼無疑是英格蘭最強中堅之一，但他的傷勢及體能狀態並不理想。占士麥迪臣與基亞利殊的確可以為鋒線帶來不一樣的元素，可是隊中有不少攻擊球員近半年表現更佳」。此外，水晶宮共有4名球員最終列入「三獅」決選陣容，成為英軍今次「征歐大戶」，同樣教球迷意外。

雖然修夫基強調「為大局著想只能忍痛放棄部分愛將」，馬古尼及麥迪臣亦已在社交媒體表明理解決定及會爭取捲土重來，惟據多間英媒報道，部分三獅球員對修夫基的選人標準「有意見」，《太陽報》更稱有「資深英格蘭國腳」當面質問修夫基為何要「踢走」人緣不俗的基亞利殊，或會對球隊士氣構成影響。

除了上屆亞軍英格蘭外，力圖衝冕的意大利隊同樣提早公布征戰歐國盃的決選名單，當中只有9名去屆歐國盃冠軍功臣仍在陣中，包括門將基安盧基當拿隆馬、中場主力佐真奴及上場友賽土耳其時因肌肉受傷缺陣的國際米蘭中場尼高路巴列拿等球星。此外，因參與非法博彩而停賽7個月，復出後只曾踢過兩場聯賽的祖雲達斯23歲中場法基奧利，最終仍獲主帥史巴列堤信任列入決選陣容之中。

另一方面，在歐國盃被編入D組的荷蘭隊，則在今晨國際友賽中主場大勝加拿大隊4：0。今季助利華古遜以不敗姿態首奪德甲錦標的翼衛謝利美費林邦取得個人在大國腳處子入球並交出助攻，而韋格賀斯、迪比及隊長華基爾雲迪積克也有進帳。

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