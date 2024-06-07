巴黎奧運｜相隔8年再征奧　趙顯臻盼改寫港隊賽艇歷史 (19:50)

趙顯臻曾於2016年伙鄧超萌在里約奧運出戰輕量級雙人雙槳艇，以第19完賽。時隔8年，這名29歲港將於亞洲區巴黎奧運資格賽上取得入場券，他直言自己亦有所成長，「上次奧運時我是張白紙，以師弟身分跟着師兄和教練去比賽，當時對奧運的感受不多，只是跟住走。現在經過8年，已累積一定經驗，有自己的比賽策略，對我而言是成長」。

趙顯臻又稱在去年杭州亞運已為爭取奧運資格鋪路，他在公開組單人雙槳艇摘銅，亦了解到自己在身形上跟其他槳手的差異，並期望增磅至76公斤迎戰奧運，以增強力量。他不諱言在公開組如越級挑戰，但這是往後的發展方向，「挑戰公開組就像小巨人打巨人一樣，但希望能以小打大，用我們的技術和頭腦去贏」。

港隊過往在奧運男子單人艇的最佳成績，是羅曉鋒2004年雅典奧運殺入C組決賽，拿下第18名。趙顯臻期望自己能挑戰世界列強，為港隊再創高峰，「希望取得前16、甚至前12名，這對亞洲選手來說是很好的成績」。他亦獲得新艇，是爭取佳績的一大助力，「新艇如度身訂造，食水更快、調整更細微，是一個優勢」。

吳紀寧總教練則透露，趙顯臻在出戰奧運之前的訓練將分為三階段，「我們會在香港三星期，主要是做有氧儲備，和做基礎訓練加強力量。6月20日出發到貴州做中高原訓練，7月14日再到比利時作最後準備，以及適應時差」。

巴黎奧運的男子公開組單人雙槳艇賽事於7月27日，即開幕禮翌日展開，趙顯臻日前表明渴望參與開幕禮，吳紀寧對此亦抱開放態度，冀在控制好訓練及恢復的前題下，運動員能好好體驗奧運。

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