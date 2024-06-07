明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運｜相隔8年再征奧　趙顯臻盼改寫港隊賽艇歷史 (19:50)

香港賽艇隊今午（7日）假賽馬會沙田賽艇中心舉行記者會，日前贏得世界盃分站冠軍的趙顯臻，與傳媒分享備戰巴黎奧運的情况。時隔8年再度征奧的他，與吳紀寧總教練期望「越級挑戰、以小打大」，在奧運男子公開組單人雙槳艇賽事殺入前16，再為港隊創歷史。

趙顯臻曾於2016年伙鄧超萌在里約奧運出戰輕量級雙人雙槳艇，以第19完賽。時隔8年，這名29歲港將於亞洲區巴黎奧運資格賽上取得入場券，他直言自己亦有所成長，「上次奧運時我是張白紙，以師弟身分跟着師兄和教練去比賽，當時對奧運的感受不多，只是跟住走。現在經過8年，已累積一定經驗，有自己的比賽策略，對我而言是成長」。

趙顯臻又稱在去年杭州亞運已為爭取奧運資格鋪路，他在公開組單人雙槳艇摘銅，亦了解到自己在身形上跟其他槳手的差異，並期望增磅至76公斤迎戰奧運，以增強力量。他不諱言在公開組如越級挑戰，但這是往後的發展方向，「挑戰公開組就像小巨人打巨人一樣，但希望能以小打大，用我們的技術和頭腦去贏」。

港隊過往在奧運男子單人艇的最佳成績，是羅曉鋒2004年雅典奧運殺入C組決賽，拿下第18名。趙顯臻期望自己能挑戰世界列強，為港隊再創高峰，「希望取得前16、甚至前12名，這對亞洲選手來說是很好的成績」。他亦獲得新艇，是爭取佳績的一大助力，「新艇如度身訂造，食水更快、調整更細微，是一個優勢」。

吳紀寧總教練則透露，趙顯臻在出戰奧運之前的訓練將分為三階段，「我們會在香港三星期，主要是做有氧儲備，和做基礎訓練加強力量。6月20日出發到貴州做中高原訓練，7月14日再到比利時作最後準備，以及適應時差」。

巴黎奧運的男子公開組單人雙槳艇賽事於7月27日，即開幕禮翌日展開，趙顯臻日前表明渴望參與開幕禮，吳紀寧對此亦抱開放態度，冀在控制好訓練及恢復的前題下，運動員能好好體驗奧運。

其他報道：歐國盃｜英格蘭公布決選名單　馬古尼基亞利殊遭踢出局 

其他報道：網球｜施維雅達強勢爭法網三連霸 明決戰大滿貫決賽「新丁」柏奧莉妮

其他報道：NBA｜塞爾特人總決賽首擊主場先挫獨行俠 波辛傑斯傷癒倒戈發威

相關字詞﹕體育 編輯推介 巴黎奧運 奧運 賽艇 趙顯臻

上 / 下一篇新聞